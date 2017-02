El San Valentín más solidario de Enrique Iglesias

A diferencia de otros rostros conocidos que inundaron sus cuentas de las redes sociales con románticas fotos que les retrataban con sus parejas, el cantante Enrique Iglesias prefirió compartir tan emotivo día con un nutrido grupo de niños en el marco de la campaña 'Hearts 4 Kids' que apadrina junto a la fundación 'Save the Children' y que tiene como objetivo facilitar oportunidades educativas y de desarrollo a aquellos menores en riesgo de exclusión.

"Niños pequeños con grandes corazones. ¡Feliz día de San Valentín para todos! #Hearts 4 Kids #Save the Children", escribió el astro del pop en su cuenta de Instagram junto a una imagen del encuentro con sus entusiastas fans.Conocedores de la pasión que el intérprete español siente por los animales y de la estrecha relación que le une a sus dos perros, los niños que tuvieron oportunidad de pasar un agradable rato con él no dudaron en agasajarle con un bonito dibujo de sus mascotas que, como no podía ser de otra forma, logró enternecer al intérprete.

Al margen del evento en cuestión, lo cierto es que Enrique Iglesias lleva años involucrándose activamente en todas las iniciativas que pone en marcha 'Save the Children' para tratar de evitar que las desigualdades económicas y sociales supongan una barrera inquebrantable que prive a los niños de la oportunidad de desarrollar su potencial.

Tanto es así, que en una ocasión el hijo de Julio Iglesias ofreció un multitudinario concierto cuyos beneficios fueron a parar íntegramente a la citada ONG y que, además le sirvió para animar a sus seguidores a donar tanto dinero como les resultara posible para sufragar los proyectos que lleva a cabo la organización."Por un futuro mejor para todos los niños del mundo. Gracias a todos los que han apoyado a esta gran causa", escribía recientemente junto a una foto en la que aparecía firmando un cheque para 'Save the Children' valorado en 25.000 dólares.