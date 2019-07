Sandra Gago ya ha disfrutado de su despedida de soltera

Aunque no han querido ofrecer información de ningún tipo sobre la fecha o la localización de su esperado enlace, lo que está claro es que Feliciano López y Sandra Gago pasarán por el altar más pronto que tarde.

Y es que, si hace unos días la guapa modelo aseguraba que los preparativos de la boda estaban "casi listos" y que, por supuesto, los novios ya tenían sus respectivos atuendos, ahora la también estudiante universitaria ha confirmado en sus redes sociales que ya ha disfrutado de la preceptiva despedida de soltera.

"Las mejores amigas y despedida que podía tener, ¡os adoro!", ha escrito entusiasmada la futura esposa del tenista toledano al tiempo que compartía varias imágenes de una jornada tan animada, para la cual tanto ella como sus acompañantes se enfundaron unos curiosos bañadores para sacar el máximo partido a la piscina que tenían a su disposición.

Las ocho amigas viajaron hasta Marrakech para disfrutar de un fin de semana inolvidable en una lujosa villa de la ciudad, además de para dar el pistoletazo de salida a la cuenta atrás que desembocará, probablemente antes de que llegue el otoño, en el día en que Sandra Gago se convertirá finalmente en una mujer casada. A partir de ese momento, lo único que ya ha sido corroborado por los dos enamorados es que la luna de miel -la primera de ellas, al menos- se limitará a un "viaje corto" y que sus futuros niños podrían llegar antes de que Feliciano decida colgar definitivamente la raqueta.

"Bueno, nosotros somos dos personas que estamos convencidas de que queremos formar una familia. No sé exactamente cuándo va a ser, pero no tiene por qué ser cuando me retire", revelaba el propio deportista la semana pasada tras hacer acto de presencia en un acto público en Madrid. "Haremos un viaje, pero no muy largo", apuntaba sobre la que será su primera escapada como marido y mujer.