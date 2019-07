Sandra Gago supo desde el principio quién diseñaría su vestido de novia

635x357 Feliciano López y Sandra Gago en una foto reciente de (c) Instagram. EFE

Aunque sigue sin revelar detalle alguno sobre los elementos más característicos del vestido de novia que lucirá en su esperada boda con Feliciano López, la cual se celebrará el próximo 20 de septiembre, al menos la modelo Sandra Gago se ha sincerado ahora sobre los motivos que le han llevado a recurrir a la prestigiosa casa de moda Jesús Peiró -y a su directora creativa Merche Segarra- para que la vista de cara a una ocasión tan especial.

Como ha explicado ella misma en una entrevista ligada a su condición de imagen de la firma, la primera vez que tuvo que enfundarse un traje nupcial lo hizo precisamente de la mano de Jesús Peiró para un desfile de la 'Bridal Fashion Week' que tuvo lugar en Barcelona el año pasado. Semejante experiencia, así como una visita posterior a los talleres de la empresa, la dejaron plenamente convencida de que estaba tomando la decisión correcta.

"Precisamente el año pasado fueron los primeros en vestirme de novia para un desfile. Lo que sentí ese día fue increíble porque nunca me había visto así y ahí prácticamente me enamoré", ha empezado a relatar la también periodista en su conversación. "Elegí Jesús Peiró porque esos días tuve la suerte de visitar su taller, pude ver el mimo con el que lo hacían todo. Me hicieron sentir muy tranquila, muy segura y muy especial", ha apuntado.Más allá del responsable de su vestido y de la fecha en que se celebrará el enlace, poco más ha trascendido por el momento sobre el gran día de Sandra Gago y Feliciano López.

En ese sentido, la futura esposa del tenista toledano se ha limitado a añadir que los preparativos de la ceremonia "van muy bien" y que está "disfrutando mucho" de todas las tareas relacionadas con la organización. Hace solo una semana, la guapa maniquí fue agasajada por sus mejores amigas con una despedida de soltero por todo lo alto en Marrakech.