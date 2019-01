Los padres de Sandra Oh enamoran al público de los Globos de Oro

Los padres de Sandra Oh lo han vuelto a hacer. Los dos venerables ancianos han conseguido convertirse momentáneamente en el centro de atención durante la entrega de los Globos de Oro, un logro nada desdeñable en una noche que reúne a lo más selecto del cine y la televisión bajo un mismo techo.

El pasado mes de septiembre Joon-Soo y Young-Nam Oh ya enamoraron a las redes sociales que siguieron de cerca la cobertura de los Emmy mientras acompañaban a su famosa hija en la alfombra dorada del evento, donde la señora Oh consiguió eclipsarla incluso a la intérprete gracias a su Hanbok, el atuendo tradicional coreano para ocasiones formales que se había puesto para una noche tan especial.

Y este domingo no fue una excepción.Cuando la protagonista de 'Killing Eve' salió a recoger el galardón a Mejor Actriz Dramática por su papel de una agente del MI5 desencantada con su monótono trabajo que se propone atrapar a una asesina internacional, las cámaras enfocaron rápidamente al público para fijarse en su padre, que se había puesto en pie con una sonrisa de oreja a oreja mientras aplaudía y ojeaba a su alrededor para comprobar que todas las miradas estaban fijadas en su pequeña durante su gran momento.

Su evidente orgullo y alegría salta a la vista incluso desde el escenario, ya que la premiada arrancó su discurso exclamando con ternura: "Oh, papá. ¡Dios mío!".La intervención de Sandra Oh, que también ejerció de maestra de ceremonias durante la velada junto a Andy Samberg, acabó siendo una de las más emotivas gracias al guiño que quiso hacer a sus progenitores: "Hay dos personas aquí que estoy muy agradecida de que me hayan podido acompañar. Me gustaría dar las gracias a mi madre y a mi padre", afirmó la actriz antes de cambiar al coreano para dedicarles un "Papá, mamá, os quiero" y realizar una respetuosa reverencia.