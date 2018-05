Sandra Sandoval tuvo que viajar a Bogotá para retirar silicona de sus piernas

Los tratamientos estéticos son muy delicados, en los últimos años en Panamá se han reportado varias complicaciones e incluso víctimas fatales.

Muchas veces, las mujeres, en su mayoría, prefieren guardar silencio y evitar el escrutinio público. En esta ocasión, la cantante Sandra Sandoval, quien se encuentra en Colombia, debido a una complicación ha decidido elevar su voz y enviar un llamado de atención.

Hace 18 años, Sandra optó por inyectarse biopolímeros para engrosar sus pantorrillas, sin embargo ahora tuvo que se someterse a una cirugía para el retiro de esta sustancia.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Como Gozo" reveló que los biopolímeros le causaron daños en los músculos y huesos, incluso tuvo que comenzar a tomar corticoides, para aliviar su situación.

"Muchachos tengo que confesarles algo, la verdad que no me puedo callar porque ustedes saben todo de mí... hace 18 años cometí la estupidez, porque no se le puede llamar otra cosa... Cuando estaba de moda los biopolímeros, de ponerme biopolímeros en las piernas..."

de ahí pa' acá fui la mujer más sufrida de este planeta porque eso se me ponía muy feo, se me hinchaba. No se engruesó nada.

Los biopolímeros son sustancias que se utilizan como relleno y aumentar diferentes partes del cuerpo, por lo regular están compuestos por silicona líquida, algunos derivados de la parafina, aceites e incluso materiales no aptos para los seres humanos.

Sandra reveló que tras el tratamiento quirúrgico no pudieron extraer toda la sustancia de su cuerpo, además que ahora están drenando sus piernas, las cuales han quedado con muchos hematomas.

La recuperación de la monagrillera podría tardar aproximadamente un mes.