Sandra Sandoval se somete a segunda intervención para retirar biopolímeros

Luego de que en el mes de mayo del año pasado, la cantante panameña Sandra Sandoval, se sometiera a un procedimiento quirúrgico para retirar los biopolímeros que le inyectaron hace 19 años para engrosar sus pantorrillas, debido al daño que le causaron en los músculos y huesos; este martes informó a sus seguidores que tuvo que regresar al médico porque aún le está generando problemas.

"Otra vez. Eso me pasa por Yegua porque nadie me mandó a ponerme esa porquería en las patas hace casi 20 años, ahora estoy sufriendo las consecuencias de mi brutalidad e ignorancia, gracias por estar pendiente de mí. Los quiero", expresó en su cuenta de Instagram.

En el video publicado en sus redes sociales, Sandra aparece en la habitación de un hotel donde se recupera luego de la intervención para retirar más de esta sustancia.

"Me estaban dando unos problemitas con las piernas nuevamente, y vine hace como tres, cuatro meses y el doctor me dijo, vamos a sacarte un poquito más, ya él me había sacado bastante, como un 70%...me programé, cancelé un par de presentación y vine a que el doctor tratara de sacar, dice que donde más había era en la parte baja del tobillo, donde en la primera operación, no me había querido tocar mucho de los tobillos, no fue algo grande tampoco…tengo que estar quieta, todo eso es consecuencia de esa porquería que yo quise ponerme…creo en el nombre de Dios ya va ser la definitiva, no se alarmen…" manifestó la Patrona de la Cumbia.

Cabe señalar que los biopolímeros son sustancias no compatibles con el organismo que se inyectan en alguna parte del cuerpo con el fin de aumentar su tamaño; incluyen componentes como silicona líquida, algunos derivados de la parafina y aceites, generando una reacción negativa y ocasionando graves consecuencias en la salud.