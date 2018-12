Sara Carbonero y su hijo disfrutan un domingo al ritmo de Michael Jackson

Por si no hubiera quedado lo suficientemente claro con las idílicas y frecuentes imágenes que comparte de su día a día en la ciudad de Oporto, la presentadora y periodista Sara Carbonero ha vuelto a ofrecer ahora una nueva muestra de la vida apacible a la par que entretenida de la que disfruta en Portugal junto a su marido Iker Casillas y, sobre todo, con sus pequeños Martín y Lucas, con quienes se divierte especialmente durante esos animados domingos a los que califica de "Sunday Fun Day" (domingos divertidos).

Tanto es así, que la antaño reportera ha publicado en sus redes sociales un vídeo que retrata al benjamín de la familia, al que ella se refiere cariñosamente como 'Lucas locura', bailando efusivamente enfrente del televisor y nada menos que al ritmo de Michael Jackson, quien aparece en pantalla cantando su éxito 'They Don't Care About Us' durante uno de esos espectaculares conciertos que solía ofrecer en sus años de máximo esplendor.

Ha quedado por tanto claro que la toledana ya ha empezado a inculcar a su prole algunos de sus gustos en materia musical y que el citado Lucas, quien cumplirá tres añitos el próximo mes de enero, se ha ganado a pulso -a base de energía e hiperactividad- el apelativo con el que su famosa madre suele etiquetarle en sus publicaciones de Instagram, en las que, por otro lado, Sara también aprovecha de vez en cuando la coyuntura para rendirle homenaje en su condición de hermano menor.

"Los segundos son de otra pasta, los segundos tienen el cielo ganado, los segundos son más independientes, espabilados y autosuficientes. Son unos supervivientes... Estamos hartos de escuchar y repetir estas frases. En esto de la maternidad, como en todo, no se debe generalizar pero es verdad que los segundos desde que nacen tienen que ingeniárselas para hacerse su sitio y lograr que sus hermanos mayores no les vean como el enemigo", escribía el pasado verano la periodista en su cuenta personal, mencionando de paso los celos -ya superados- que experimentó brevemente su primogénito con la llegada al mundo de Lucas.