Sara Carbonero sigue en el hospital y en compañía de Iker Casillas

La periodista Sara Carbonero y su marido Iker Casillas, quien se recupera poco a poco del infarto de miocardio que sufrió a principios de este mes, se encuentran todavía en el Hospital Ruber Internacional de Madrid después de que, ayer martes, la afamada reportera tuviera que someterse a una operación de urgencia tras serle detectado un tumor maligno en uno de sus ovarios.

Esa es la información a la que ha tenido acceso esta mañana la revista ¡Hola!, aunque de momento no han trascendido detalles sobre cuándo recibirá el alta la toledana.

Se desconoce igualmente si la pareja tiene intención de regresar cuanto antes a Oporto, donde reside desde hace tres años junto a sus hijos Martín y Lucas, o si permanecerá en Madrid ahora que ambos están de baja.

A pesar de la gravedad de la situación y de lo exigente de su lucha, Sara se mostraba anoche fuerte y optimista en el mensaje con el que dio a conocer semejante contratiempo en las redes sociales, en el que no dudó en expresar su confianza en que superará tan dura prueba gracias al excelente equipo médico que le ha venido tratando y, por supuesto, al apoyo incondicional de los suyos.

"Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", escribía en su perfil de Instagram.