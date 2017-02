Sara Carbonero se implica en la lucha contra el acoso escolar

Teniendo en cuenta que es madre de dos hijos, los pequeños Martín y Lucas, y que suele aprovechar tanto las redes sociales como su blog personal para compartir con todos sus seguidores tanto las satisfacciones como los sinsabores de la maternidad, no resulta demasiado sorprendente que Sara Carbonero haya querido ahora involucrarse activamente en una cuestión tan preocupante como la del acoso escolar para terminar de sensibilizar a todos aquellos que todavía dudan de las traumáticas consecuencias que pueden tener para los niños.

"Aunque parezca mentira, hay quien todavía le quita hierro a este asunto (he escuchado a personas que tratan de suavizarlo) diciendo que no es nada nuevo, que siempre ha ocurrido. Siempre han existido 'los malotes' en los colegios. Niños que se aprovechaban de la debilidad de otros niños, les insultaban, les menospreciaban. Insultos que hicieron mella en todos ellos y que incluso años después hacen que estas personas tengan problemas de seguridad con su aspecto físico, aunque el gordito ya no sea gordito o el torpe ya no sea torpe", se expresa en la última entrada de su bitácora virtual para la revista Elle.

Decidida a evitar que sus hijos y, en general, las nuevas generaciones tengan que atravesar experiencias tan dramáticas como las vividas por tantas y tantas personas que han sufrido en silencio las secuelas del abuso físico y psicológico, la famosa reportera alerta también de la forma en que las redes sociales intensifican esa presión y escrutinio al que se ven sometidos los jóvenes para que padres y profesores tomen cartas en el asunto y promuevan comportamientos más cívicos en la esfera virtual.

"Hoy en día este tipo de acoso ha tomado una nueva dimensión con la llegada de las redes sociales. Creo que tienen algo positivo: la enorme capacidad de conexión con otras personas para por ejemplo apoyar causas sociales, compartir noticias, o simplemente ver cómo le va a ese amigo que tanto tiempo hace que no vemos. Pero también tienen su lado negativo, e incluso peligroso: viralizar conductas como la violencia verbal o física hacia otras personas", explica en su artículo, antes de apuntar a la educación como el principal factor a considerar para poder solucionar el problema.

"Ojalá fuera fácil tener una respuesta infalible. Creo todos pensamos que gran parte de la clave está en la educación. Tenemos que educar y educarnos. No hacer la vista gorda ante ninguna de estas circunstancias, cualquier gesto pequeño puede ayudarnos a identificar el problema. Los testigos juegan un papel clave en el acoso escolar", reflexiona.