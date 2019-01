Sara Carbonero se pone sentimental al celebrar el quinto cumpleaños de su hijo Martín

La periodista Sara Carbonero ha vuelto a sacar a relucir su lado más sentimental y enternecedor para conmemorar con todos sus seguidores de las redes sociales nada menos que el quinto cumpleaños de su primogénito Martín -fruto de su sólida relación con el futbolista Iker Casillas-, para lo cual ha compartido un extenso texto lleno de elogios hacia su pequeño y, además, con alguna que otra anécdota sobre la forma en que han celebrado una efeméride tan especial para la familia.

"Hoy el día ha empezado diferente, después de dormirte muy tarde anoche por los nervios, mientras desayunábamos me has pedido que te contara algún recuerdo del día que naciste.

Te he contado cómo fueron tus primeros días en el mundo, lo que nos hiciste sentir a todos al conocerte y ver por primera vez esos ojitos azules", reza un primer extracto del relato con el que, como era de esperar, ha terminado conmoviendo a toda su legión de fans.

A continuación, la afamada reportera y presentadora, madre también de Lucas (2) junto al exportero del Real Madrid, se ha dedicado a desgranar varias de lasinnumerables razones que le hacen sentirse tan "orgullosa" de su retoño -aunque el mero privilegio de ser su madre ya es motivo suficiente para estarlo- al tiempo que expresaba su estupor ante lo rápido que ha pasado el primer lustro de vida de su hijo.

"Ha sido justo antes de decirte lo orgullosa que estoy del niño en el que te has convertido y lo increíble que me parece que hoy cumplas cinco años. Me he quedado con ganas de decirte alguna cosa más, cosas que no quedaría demasiado bien escribir aquí porque la gente puede pensar que no soy para nada objetiva, pero qué voy a decir yo si soy tu mamá", le ha dirigido a Martín antes de describirle como un muchacho "generoso, observador, detallista y empático".

"Tienes un corazón gigante... Y tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo te hacen único. Desde que naciste has tenido sin tú sospecharlo la habilidad de colocar todo en su sitio, de traer la paz, la calma y la relatividad a nuestras vidas", ha escrito la toledana henchida de felicidad.