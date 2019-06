Sarah Hyland la lía al compararse con Emily Ratajkowski en Instagram

La actriz Sarah Hyland no se imaginaba que una 'inocente' publicación suya comparando el vestido que Emily Ratajkowski se puso este domingo para asistir a la ceremonia de entrega de los Tony con uno que ella misma había lucido doce años atrás iba a acabar dando pie a una pequeña polémica en las redes sociales.

A la protagonista de 'Modern Family' le pareció muy gracioso descubrir que la popular 'it girl' y modelo había elegido un diseño de tirantes en color negro, con un pronunciado escote y aperturas laterales por encima de la cintura, muy similar a otro -bastante más recatado, todo sea dicho- que ella misma había utilizado cuando era tan solo una adolescente, aunque en su opinión Emily estaba mil veces más favorecida en el montaje fotográfico con una imagen de cada una de ellas que a Sarah se le ocurrió compartir en su cuenta de Instagram.

Desgraciadamente, algunos de sus seguidores quisieron interpretar su ocurrencia como una invitación a debatir cuál de las dos mujeres era más atractiva y, en algunos casos, incluso criticar a Emily por su revelador atuendo hasta el punto de que Sarah ha tenido que intervenir para tratar de imponer algo de sentido común en toda la situación.

"No me puedo creer que esté teniendo que editar el mensaje. NO estoy comparando a nadie con nadie. Se suponía que tenía que ser una broma divertida. Por favor, no hagáis comentarios desagradables sobre a quién le queda mejor. Ni siquiera es el mismo vestido", ha escrito en la misma publicación.