Así supo Sarah Hyland que había encontrado al hombre de su vida

Sarah Hyland atraviesa un momento inmejorable: al mismo tiempo que se prepara para el estreno de la última temporada de la serie 'Modern Family', la misma que la presentó al gran público siendo una adolescente y le ha convertido en una estrella, en el plano personal vive una bonita historia de amor con su novio Wells Adams, con quien se mudó recientemente.

Este domingo la joven actriz ha celebrado su primer aniversario juntos en la esfera virtual, el medio que ya utilizó para confirmar su relación y en el que ha ido ofreciendo actualizaciones periódicas del progreso de la misma, para recordar el instante exacto en que supo que había encontrado a la persona con quien quería compartir el resto de sus días.

"Hace justo un año hoy, me preguntaste si quería que me sujetaras el bolso mientras bailaba. En ese momento me robaste el corazón. Y después me diste mi último primer beso y conseguiste que se me cortara el aliento. Te quiero hasta Plutón y más allá", le ha asegurado Sarah a su chico -conocido por su participación en el famoso 'reality' 'The Bachelor'- a través de su cuenta de Instagram, en la que ha añadido una divertida posdata en la que se posiciona de parte de los expertos que siempre han defendido que, a pesar de pertenecer a la categoría de los 'enanos', Plutón no ha dejado de ser nunca un planeta."Sí, Plutón es un planeta. Siempre lo será".