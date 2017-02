Sarah Silverman antepone su carrera a la maternidad

La humorista Sarah Silverman se ha sincerado una vez más acerca de las dificultades para encontrar un equilibrio entre su vida familiar y profesional, una situación que en su caso la llevó a tomar hace tiempo la decisión de no tener hijos.

"Como actriz cómica que siempre está trabajando y viajando he tenido que elegir entre la maternidad y vivir mi vida al máximo, y he escogido esa última opción... Eso es jo**** porque no puedes ser una mujer completa sin hacer sacrificios y esa es la realidad. Adoro a mis hermanos humoristas que reconocen esta situación. Son mi familia y para muchas de nosotras, mis hermanas cómicas, son realmente nuestra única familia (sic)", se sinceró la famosa actriz a través de su cuenta de Twitter, donde nunca ha tenido reparo en expresar libremente su opinión sobre temas tan controvertidos como la política, la religión o, en este caso, las mujeres que optan consciente y libremente por no convertirse en madres.

La intérprete, ganadora de dos premios Emmy, mantiene actualmente una relación sentimental con el actor Michael Sheen.

El británico tiene una hija de 17 años, Lily -fruto de su fallido matrimonio con Kate Beckinsale-, con quien Sarah mantiene un estrecho vínculo con el visto bueno de su madre."Estoy abierta a cualquier mujer fuerte, sensata y de pensamiento independiente que pueda jugar un papel de peso en la vida de mi hija. Estoy muy contenta de que Michael la encontrase", confesaba la actriz a la revista Stylist el pasado mes de mayo acerca de su relación con la novia de su exmarido.