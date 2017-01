Scarlett Johansson entretiene a su hija a base de canciones

La actriz Scarlett Johansson está convencida de que uno de los factores que explican el estrecho vínculo que mantiene con su pequeña Rose (2), fruto de su matrimonio con Romain Dauriac, se encuentra en la afición que sienten por la música y, sobre todo, en aquellos momentos en los que ambas acaban cantando a dueto algunos de los temas preferidos de la pequeña.

"Canto muchísimo, hay días que me los paso enteros cantando y creo que a veces llego a un punto en que les resulto muy molesta [a su hija y su marido]. Pero por lo general a ella le gusta oírme cantar, y cuando canto una canción que no le gusta me dice: 'No, no, no. Esa no'. Y yo me convierto en una especie de reproductor de música y le canto otra. Tiene muy buen oído y muchas veces acabamos cantando juntas", reveló la estrella al portal Entertainment Tonight.

La artista estadounidense no pudo asistir el pasado domingo a la entrega de los Globos de Oro que reunió a buena parte de sus compañeros de la industria cinematográfica en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, una ceremonia a la que le habría encantado asistir si no hubiera estado tan "ocupada" lidiando con algunas de las tareas imprescindibles de su vida familiar.

"¡Me perdí los Globos de Oro! Sabes, estaba demasiado ocupada intentando cocinar unos buenos macarrones con queso y debatiéndome entre ver la película de 'Campanilla' u otra del mismo estilo. Mi vida se reduce a eso a día de hoy", bromeó la intérprete sobre el carácter absorbente de su ámbito doméstico.

Hace solo unos días, Scarlett Johansson también vinculaba directamente su faceta como exitosa actriz con los entresijos de su plano más íntimo al expresar su entusiasmo ante el estreno de la película de animación 'Sing', en la que pone voz a un erizo con ansias de triunfar en el mundo de la música punk, de la que espera acabe sorprendiendo gratamente a su pequeña.

"Estoy segura de que Rose va a alucinar con la película y la va a dejar boquiabierta. Todavía es muy pequeña y me imagino que, como todos los niños de su edad, es muy impresionable ante esa clase de novedades, sobre todo si ve que la voz de su madre sale de la boca de un erizo", explicaba al mismo medio.