Scotland Yard investiga nuevas acusaciones contra Weinstein

La policía británica anunció el domingo que está investigando tres nuevas acusaciones de abuso sexual contra el productor estadounidense de cine Harvey Weinstein.

La Policía Metropolitana informó que una misma mujer fue víctima de las agresiones que supuestamente ocurrieron en 2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del Comando contra el Abuso a Menores y Delitos Sexuales están investigando.

Scotland Yard no mencionó específicamente a Weinstein, de acuerdo con su política de no incluir el nombre de sospechosos que no han sido acusados, pero dijo que los señalamientos involucran a un hombre contra el que se hizo otra acusación el miércoles. Ese caso también está siendo investigado.

La actriz Lysette Anthony denunció ante la policía el miércoles que Weinstein la violó en Londres a fines de la década de 1980. Anthony le dijo al periódico Sunday Times que quedó "disgustada y avergonzada" después del ataque.