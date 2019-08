Scott Disick construye una extravagante casa de juegos para sus hijos

La nueva generación de miembros del clan Kardashian no son unos niños normales: los retoños de Kim Kardashian y Kanye West y los del resto de hermanas de la celebridad -Kourtney, Khloé y Kylie Jenner- cuentan con vestidores repletos de prendas de los diseñadores más exclusivos, confeccionadas en exclusiva para ellos, y antes de aprender a andar ya conducen versiones en miniatura de coches de lujo.

Por supuesto, ellos tampoco podían conformarse con una cabaña en el árbol o una casa de juegos cualquiera, y Scott Disick ha querido construirle a los tres hijos que tiene con su ex Kourtney Kardashian una segunda vivienda en el jardín de la mansión que su famosa madre posee en Calabasas, sacando la inspiración para el diseño de una casa en la playa que descubrió en uno de sus recientes viajes a México.

El resultado final ha sido una casita construida con distintos tipos de madera, que incluye una entrada con puertas dobles de cristal, grandes ventanales, aplicaciones de lujo, un pequeño porche y una zona loft elevada.

La única idea que vetó Kourtney, que vigiló de cerca el proceso de construcción, fue un ventilador que, a su juicio, podía resultar peligroso si Mason, Penelope y Reign se quedaban jugando sin supervisión.Este proyecto, que ha sido documentado en el nuevo reality 'Flip It Like Disick' de Scott en el que reforma propiedades multimillonarias, ha sido una manera de conectar con sus tres hijos ahora que vuelve a formar parte de vida tras dejar atrás el estilo de vida repleto de excesos que provocó su separación de Kourtney.

"Nunca me imaginé que tendría hijos siendo tan joven, pero lo hice y al final resultó ser una bendición porque ahora tengo la oportunidad de ser el padre divertido. Al principio me resultó muy, muy, muy difícil. No sabía cómo ser padre, cómo cuidar de los niños y asegurarme de que estaba ahí para ellos. Ahora creo que sí seré capaz de estar a la altura, y me emociona mucho", ha explicado ante las cámaras de su programa.