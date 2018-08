Scott Eastwood hace encuestas de su empeño sexual con sus parejas

Aún a riesgo de parecer presuntuoso o arrogante, el actor Scott Eastwood no ha tenido reparo en reconocer abiertamente que es un gran amante y que mantiene relaciones sexuales con la mayor regularidad posible, con la intención de ayudar así a eliminar el tabú que rodea al sexo en general. En su caso, el intérprete de 32 años considera que la clave para alcanzar su nivel de maestría en el dormitorio se basa en una comunicación abierta con sus parejas, bien sean estables o de una sola noche.

"El sexo es sano, amigos. No hay por qué avergonzarse. Todos deberíamos practicarlo más a menudo, con ellos mismos o con otras personas. Yo mismo he tenido un montón de sexo. ¿Llegados a qué punto puedo empezar a considerarme un experto? Creo que por norma general recibo una muy buena puntuación, me gusta complacer. Y siempre pregunto, hago una encuesta después", ha explicado la estrella de Hollywood a la sexóloga Emily Morse en su podcast 'Live Life Better with Scott Eastwood'.

"Creo que es muy importante hablar desde el principio; poner las cartas sobre la mesa y contarle a la otra persona qué te gusta, porque si comienzas una relación sobre falsas suposiciones, entonces todo se te hará cuesta arriba desde ahí".El artista tampoco se avergüenza de hablar de su actual actividad sin importa que por el momento no haya encontrado a la mujer de su vida con la que sentar cabeza.

"Estoy soltero... y tengo citas. Y un montón de sexo, sí. Recuerdo que cuando empecé a salir con otras personas, cuando era todavía un veinteañero, tenía la sensación de que era sexualmente más avanzado que las personas con las que estaba", ha asegurado dirigiéndose a cualquier interesada.