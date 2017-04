Scott Eastwood nunca recibió un trato privilegiado de su padre

Al margen del orgullo y la admiración que siente por su famoso padre, el cineasta y actor Clint Eastwood, el también intérprete Scott Eastwood (31) está convencido de que la alargada sombra de su progenitor, lejos de abrirle de par en par las puertas del mundo del cine, no ha hecho otra cosa que ponerle obstáculos a la hora de reivindicar su talento en Hollywood, ya que muchos productores y directores de casting no le tomaban demasiado en serio en un principio al entender que el guapo artista simplemente había optado por el camino laboral más fácil.

"Cuando llegué a Hollywood para intentar conseguir mis primeros trabajos, nadie me tomaba en serio. Todo el mundo me menospreciaba, seguramente pensando cosas como: 'Tú no eres un actor de verdad, solo eres el pu** hijo de Clint Eastwood'. Y algunas personas siguen teniendo la misma actitud hacia mí. Sinceramente, jamás pensé que duraría tanto en este negocio, pero ahora parece que finalmente la cosa funciona", confesó a la revista Men's Health.

A diferencia de lo que muchos pudieran pensar en ese momento, lo cierto es que el carismático icono de Hollywood nunca permitió que ninguno de sus retoños -ni siquiera Scott, que es el más joven de todos- se beneficiaran de su apellido para contar con más facilidades que los demás a la hora de iniciar sus respectivas carreras profesionales, hasta el punto de que el guapo intérprete asegura ahora que su padre le hizo esforzarse al máximo desde bien joven para ganarse "cada centavo" y subir un escalón más en la escalera del éxito.

"Mi padre nunca me dio nada, me hizo trabajar para ganarme cada centavo. La verdad es que fue muy duro conmigo, pero eso me hizo más fuerte y me dio el impulso que necesitaba para valerme por mí mismo. Además mi padre era una máquina en lo que al ejercicio físico se refiere. Me enseñó a levantar pesas cuando tenía 14 o 15 años, y después me dejó que lo hiciera yo solo", expresó en la misma conversación.

Al igual que cualquier otro joven de su edad, Scott Eastwood tuvo que buscar toda clase de trabajos a tiempo parcial para poder ahorrar dinero y llevar una vida autosuficiente, lo que le convierte en una voz más que autorizada para comparar abiertamente sus empleos previos de camarero con el que tiene ahora en la escena interpretativa.

"He hecho de todo, trabajé en la construcción, hacía de aparcacoches, todo lo que estuviera en mi mano para ganarme algo de dinero extra. Mi padre nunca me dio una paga como tal, así que tenía que pagarme yo mismo mis propias necesidades. Puedo decir que trabajar de camarero fue lo más salvaje que he hecho en mi vida. Sigue siendo mucho más duro que hacer películas o cualquier cosa que se le parezca", apuntó.