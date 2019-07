Selena Gomez organiza una despedida de soltera de ensueño para su prima

El misterio en torno a los motivos que habían llevado a Selena Gomez hasta México ya se ha resuelto: la famosa cantante y actriz se encontraba este fin de semana en Punta Mita para celebrar la despedida de soltera de su prima Priscilla DeLeon, que se casará este mismo verano.

Como dama de honor principal, la responsabilidad de organizar los detalles de la escapada recayeron sobre la celebridad, que salta a la vista que superó con creces todas las expectativas con las actividades que preparó para el grupo de amigas y familiares que las acompañaron en vista del mensaje de agradecimiento que le acaba de dedicar Priscilla en las redes sociales.

"No querría tener a nadie más a mi lado en el altar (ni siquiera a las dos que no podrán asistir porque están embarazadas). Mi dama de honor ha montado todo un espectáculo de cara a este fin de semana y me regaló la despedida de soltera de mis sueños. Le estaré eternamente agradecida", ha escrito la futura novia en su cuenta de Instagram, donde ha compartido varias imágenes de los últimos días en las que todas las jóvenes aparecen relajándose en la playa, visitando las zonas más turísticas de la zona o aventurándose en quads por la jungla.

El viaje también ha sido la ocasión perfecta para que Selena le eche una mano a otra persona muy importante para ella, Theresa Marie Mingus, que fue su asistente personal durante una larga temporada y a quien a día de hoy aún la une una estrecha relación. Theresa acaba de crear su propia línea de ropa de baño y Selena, que ya quiso dar visibilidad a su nuevo negocio diseñando ella misma una de las piezas de la colección, decidió utilizar un bañador rojo durante sus jornadas al sol al ser consciente de que era una publicidad impagable para su amiga.