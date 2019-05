Selena Gomez diseña el bikini perfecto para tapar la cicatriz de su transplante

La cantante Selena Gomez ya ha realizado sus pinitos en el mundo de la moda tanto cediendo su imagen a varias marcas como colaborando en algunas colecciones cápsula en el marco de su acuerdo con Coach, y ahora ha querido hacer lo mismo para apoyar a su buena amiga y antigua asistente personal, Theresa Mingus, de cara a la nueva línea de ropa de baño que esta acaba de presentar.

Con Krahs Swim, como se llama la compañía, las dos jóvenes han tratado de crear una colección apta para todas las mujeres y todos los bolsillos, con precios que varían de los cuarenta a los setenta dólares.

En el caso de la estrella del pop, hay un modelo en concreto con un significado muy especial para ella, no solo porque se haya encargado de diseñarlo ella, eligiendo desde el corte al color, sino porque le ofrece la oportunidad de disimular una de sus inseguridades: la cicatriz de la operación a la que se sometió para que su amiga Francia Raisa le donara un riñón y el abultamiento que le quedó como consecuencia de una serie de complicaciones en la intervención, que no terminó de desaparecer ni siquiera después de que le pusieran un drenaje.

"Me lo he pasado muy bien diseñando. Ha resultado divertido. De los diseños que he hecho, uno de ellos es de talle alto, con un cinturón. Me he sometido a un transplante de riñón y la verdad es que prefiero ponerme bañadores que cubran ese área y me hagan sentir cómoda", ha confesado en declaraciones a People.

De esa forma, Selena espera poder ofrecer a otras personas en una situación similar a la suya una prenda con la que recuperen la confianza en sí mismas que ella perdió durante una larga temporada mientras lidiaba con sus problemas de salud.

"Al principio resultó muy duro. Recuerdo que me miraba al espejo desnuda y pensaba en todas las cosas que antes no me gustaban de mí, y me preguntaban por qué había sido así", reconocía al poco de su paso por quirófano.

"Cuando me miro ahora solo veo vida. Hay un montón de cosas que podría hacer, láser y cremas y otros tratamiento para librarme de la cicatriz, pero ya no me importa".