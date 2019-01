Selena Gomez regresa a Instagram con una carta de agradecimiento a sus fans

Hace unas semanas comenzaron a circular las primeras imágenes de Selena Gomez desde que recibiera el alta de la clínica psiquiátrica donde permaneció ingresada hasta el pasado noviembre tras sufrir una crisis nerviosa provocada por una serie de problemas de salud que le llevaron a pasar por el hospital en dos ocasiones en espacio de apenas una semana.En esas salidas públicas la cantante aparecía paseando con un grupo de amigos o saliendo del gimnasio del que se ha vuelto asidua últimamente.

Poco después sus allegados volvieron a publicar en sus redes sociales instantáneas en las que aparecía la estrella disfrutando, por ejemplo, de un viaje a la nieve durante el período festivo, pero hasta ahora ella no se había animado a actualizar su propia cuenta de Instagram que abandonó a finales de septiembre alegando que necesitaba algo de distancia para "vivir a fondo cada momento". Su regreso a la esfera virtual ha tenido como principal objetivo enviar un mensaje cargado de optimismo y vitalidad a sus seguidores, dejando entrever de paso que podría materializar del todo su regreso a la vida pública más pronto que tarde.

"Ha pasado bastante tiempo desde que tuvisteis noticias de mí, pero quería desearle a todo el mundo un feliz año nuevo y daros las gracias por vuestro cariño y apoyo", arranca el mensaje que ha difundido la artista. "Este ha sido definitivamente un año de reflexión, desafíos y crecimiento. Ese tipo de retos son siempre los que te enseñan quién eres y lo que eres capaces de superar. Creedme, no resulta sencillo, pero me siento muy orgullosa de la persona en que me estoy convirtiendo y tengo muchas ganas de afrontar este año que empieza. Os quiero a todos".

La joven de 26 años ha acompañado esa reflexión de tres fotografías suyas, todas ellas en blanco y negro y bastante más cuidadas que el divertido selfie que compartía hace unos días en su perfil su 'bff' Taylor Swift. Aunque las jóvenes no se habían dejado ver juntas en una larga temporada, una imagen vale más que mil palabras y esa en concreto venía a confirmar que siguen tan unidas como siempre.