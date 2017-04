Selena Gomez se siente más "insegura" con el paso del tiempo

El último proyecto de la cantante y actriz Selena Gomez le ha llevado a situarse detrás de las cámaras para producir la nueva serie de Netflix 'Por 13 razones', un drama adolescente que gira en torno al suicido de una joven llamada Hannah y cómo tras su muerte uno de sus compañeros de clase recibe unas misteriosas cintas en las que ella misma explica las razones que le empujaron a quitarse la vida.

Pese a llevar una aparentemente idílica vida propia de una estrella, y de no haber acudido siquiera al instituto, la trama de la ficción aborda un tema tan conocido para Selena como el de la inseguridad y la presión para lucir y comportarse de una forma determinada que fomentan las redes sociales.

"Me veo muy reflejada en el personaje de Hannah. Hace siete años ya me sentía identificada con ella, y ahora más aún, lo que no deja de resultar algo curioso porque parece que retrocedo. Cuanto más mayor me hago, más insegura soy, lo cual es extraño. Pero creo que es algo con lo que mucha gente se puede identificar", ha confesado al portal de noticias The Hollywood Reporter.

Como productora ejecutiva, la artista no ha tenido miedo de abordar un tema tan delicado como el del suicidio al considerar que es su deber reflejar la situación que viven miles de adolescentes.

"Su personalidad [la de Hannah] es muy fuerte. Yo nunca he sido una persona que pretenda destacar, pero es cierto que muchas chicas sienten que deben actuar de una manera concreta para llamar la atención. Y las redes sociales lo han amplificado. Entiendo que ella no quisiese que su vida se convirtiese en eso", ha explicado Selena sobre la compleja trama psicológica de la serie.

La propia estrella ha sido víctima en el pasado del impacto negativo de las redes, a pesar de ser irónicamente una de las reinas de Instagram capaz de batir récords con sus fotografías y acumular más de 116 millones de seguidores.

"Tan pronto como me convertí en la persona más seguida de Instagram, entré en pánico. Se había convertido en algo demasiado absorbente, hasta el punto de ser lo primero que hacía tras levantarme y lo último que hacía antes de irme a dormir. Se acabó convirtiendo en una adicción y me hacía sentir como si estuviera viendo cosas que en realidad no quería ver. Me daba la impresión de que metía cosas en mi cabeza que en realidad me importaban más bien poco. Por eso acababa sintiéndome fatal después de utilizar Instagram", revelaba la artista a la edición estadounidense de la revista Vogue.