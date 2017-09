Selena Gomez se ha sometido a un trasplante de riñón

Aunque en los últimos meses ha lanzado varios sencillos e incluso ha actualizado su perfil de Instagram con cierta asiduidad, en todo este tiempo la cantante Selena Gomez se ha dejado ver públicamente en muy contadas ocasiones y, de hecho, pocas son las veces en que se ha colocado delante de las cámaras para poder ilustrar algunas de las entrevistas que ha concedido.

En un principio, sus seguidores y los medios de comunicación asociaron estas prolongadas ausencias a los contratiempos que ha venido atravesando a causa de la enfermedad de Lupus que padece, así como al impacto emocional que de ellos se desprende.

Lo que jamás se podían imaginar sus fans, sin embargo, es que entre ese abanico de consecuencias se encontraba la necesidad de someterse a un trasplante de riñón, una intervención quirúrgica que tuvo lugar en algún momento de este verano y de la que la artista se ha sincerado ahora en su perfil de Instagram.

"Soy plenamente consciente de que muchos de mis fans se han percatado de que no he estado demasiado presente durante buena parte del verano. Algunos de ellos se han estado preguntando por qué no he estado promocionando mi nueva música, de la que me siento muy orgullosa. El caso es que me enteré de que necesitaba un transplante de riñón debido al Lupus y, una vez hecho, me he dedicado a guardar reposo. Es lo que necesitaba para poder cuidar mi salud", ha escrito la intérprete en su cuenta de la red social, para subrayar a continuación que seguirá informando con total transparencia a sus admiradores de su evolución.

"De verdad que estoy deseando poder seguir compartiendo con ustedes los detalles del largo camino que he venido recorriendo en los últimos meses, como siempre he hecho. Hasta entonces, déjenme que dé las gracias a mi familia, a los maravillosos doctores que me han atendido y a todo el equipo que me ha cuidado antes y después de la operación", escribió.

Junto al texto que ha dirigido a sus 126 millones de seguidores, Selena ha incluido una conmovedora imagen que la retrata tumbada en su cama de hospital y compartiendo una mirada cómplice con su amiga Francia Raisa -la encargada de donarle tan vital órgano- al tiempo que le agarra la mano: todo un gesto de agradecimiento que, además, se ha visto complementado con un sentido homenaje por escrito.

"No tengo palabras para describir de qué manera podría darle las gracias a mi bella amiga Francia Raisa. Me ha brindado el mejor regalo y sacrificio posible al donarme uno de sus riñones. Me siento tan bendecida... Te quiero mucho, hermana. El Lupus sigue siendo una enfermedad de la que sabemos poco pero de la que seguimos haciendo progresos", reza el párrafo que le ha dedicado enteramente a su amiga.