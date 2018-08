Serena Williams no celebrará el primer cumpleaños de su hija Olympia

La tenista Serena Williams no solo ha aprovechado su primera rueda de prensa tras el comienzo del US Open para compartir las sensaciones que le ha dejado su contundente victoria en la ronda inaugural del torneo, sino también para explicar por qué ni su marido, el empresario Alexis Ohanian, ni ella tienen intención alguna de conmemorar el primer año de vida de su pequeña Olympia con una animada fiesta que congregue a todos sus amigos y familiares.

"Olympia no va a celebrar sus cumpleaños. Los dos [Alexis y yo] somos Testigos de Jehová, así que no hacemos esas cosas", ha contestado con firmeza ante una pregunta bastante más personal de la que acostumbran a recibir los deportistas en el marco de sus competiciones.Al margen de la reticencia con la que suele afrontar este tipo de cuestiones de carácter íntimo en entornos claramente profesionales, lo cierto es que la exnúmero uno del mundo -hermana de la también exitosa Venus Williams- ya se ha referido en más de una ocasión a la doctrina cristiana a la que se acogió su familia cuando, en la década de los ochenta, su madre Oracene decidió explorar a fondo las enseñanzas de dicha iglesia.

"Ser Testigo de Jehová es muy importante para mí, pero la verdad es que no he sido demasiado practicante y ahora estoy dispuesta a trabajar más en ello. Por su parte, Alexis no creció como miembro de ninguna iglesia, pero siempre ha sido muy receptivo en cuestiones de teología y, de hecho, en ocasiones es él quien toma la iniciativa a la hora de aprender. Ha hecho de mis necesidades una prioridad para él", revelaba Serena en una entrevista reciente.