Serena Williams no ofrecerá consejos de maternidad a Meghan Markle

Aunque ya ha pasado más de un año y medio desde que Serena Williams debutara en la maternidad con el nacimiento de Olympia, fruto de su feliz matrimonio con el empresario Alexis Ohanian, la legendaria tenista cree que todavía no ha llegado el momento de ofrecer consejos de ninguna clase a su buena amiga Meghan Markle, duquesa de Sussex, para ayudarle en sus primeros meses como madre del pequeño Archie.

Sin embargo, la decisión de la deportista nada tiene que ver con su propia experiencia maternal sino, más bien, con el convencimiento de que cada progenitora debe lidiar en sus propios términos con la primera etapa de la vida de sus respectivos retoños, de forma que puedan familiarizarse con tan exigente tarea sin injerencias externas y, por tanto, una presión adicional e innecesaria.

"Jamás comparto ese tipo de 'sabiduría' porque siento que cada persona, especialmente cuando acabas de tener un bebé, ha de afrontar vivencias muy personales y muy difíciles en sí mismas. Soy de las que piensa: 'Cuando hayas pasado por los primeros tres o cuatro meses, ya podremos hablar'", ha afirmado Serena, quien se estrenará este martes en el torneo de Wimbledon, durante una breve conversación con la BBC.

Pese a su reticencia a la hora de erigirse como una especie de referente en este sentido, la hermana de la también tenista Venus Williams sí que se ha animado finalmente a ofrecer algunas indicaciones sobre el enfoque con el que, al menos a día de hoy, ella compagina su ilustre carrera deportiva con las necesidades más acuciantes de su primogénita, de 19 meses.

"En mi caso, se trata de aceptar los errores y no esperar la perfección. Al principio tenía todas esas expectativas en mi cabeza y creía saber exactamente qué tenía que hacer y qué no, y ahora sé que la vida no va a transcurrir necesariamente de la forma en que la tenías planeada. Antes mi vida estaba perfectamente organizada y ahora ya no es posible. Hay que dejarse llevar un poco", ha explicado en la misma entrevista.