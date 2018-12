Serena Williams no pudo ver a su hija dar sus primeros pasos porque estaba en Wimbledon

La tenista Serena Williams ha aprendido a compaginar con cierta maestría todas aquellas exigencias que se desprenden de su exitosa y longeva carrera deportiva con el sinfín de responsabilidades que, desde el año pasado, ha tenido que incorporar a su agenda diaria en su condición de madre de la pequeña Alexis Olympia, quien recientemente cumplió su decimoquinto mes de vida.

Sin embargo, y como ella misma ha asegurado en su última entrevista radiofónica, la afamada atleta también ha tenido que hacer algún que otro "sacrificio" en todo este tiempo para poder dotar a su vida de ese necesario equilibrio entre la faceta familiar y la profesional: entre los que sin duda destaca el de haberse tenido que perder los primeros pasos de su niña para poder aspirar una vez más a ganar el prestigioso torneo de Wimbledon.

"Creo que la anécdota que mejor refleja estas dificultades tuvo lugar cuando me encontraba en Wimbledon, entrenando pocos días antes de que comenzara la competición. No pude verla dar sus primeros pasos y eso me resultó extremadamente duro, sobre todo porque ni siquiera estaba disputando un partido, coincidió con un mero día de entrenamiento. Menuda decepción", ha revelado en conversación con el podcast 'Pretty Big Deal'.

Afortunadamente para la leyenda del tenis, quien contrajo matrimonio con Alexis Ohanian solo unos meses antes de dar a luz a su primogénita, en los días inmediatamente posteriores a lo ocurrido ya había acumulado numerosos mensajes de apoyo y de comprensión por parte de sus seguidores de las redes sociales, con quienes se había desahogado previamente sobre la angustia y la tristeza que le embargaban a causa de esta inoportuna casualidad.

"Lo único bueno que saqué de la experiencia es que todo el mundo me decía que esas cosas pasaban con frecuencia y terminé sintiéndome algo más reconfortada. Me di cuenta de que no era la única madre del mundo con estos problemas, buena parte de las respuestas que recibió mi publicación eran del tipo: 'No te preocupes, a mí me ha pasado mucho' o 'A mí me pilló en el baño o en el trabajo'", ha explicado.