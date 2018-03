Serena Williams quiere volver a ser madre

Pese a que a día de hoy se encuentra demasiado ocupada entre las responsabilidades que se desprenden de su condición de madre de una niña pequeña, la adorable Alexis Olympia, y la exigente preparación física que requiere su esperado regreso al circuito profesional, la tenista Serena Williams también se permite echar la vista al futuro durante unos minutos para ir planificando mentalmente su propósito de repetir experiencia maternal tan pronto como se lo permita su atareada agenda.

"Definitivamente quiero dos hijos, Dios mediante. Pero ahora mismo también necesito un poco de tenis, así que vamos a esperar a encontrar el momento adecuado y a ver qué pasa", ha revelado la estrella de la raqueta en conversación con el portal de noticias 'Entertainment Tonight', antes de ofrecer una buena muestra del frenético ritmo de vida que lleva en estos momentos: "Desde luego no es nada fácil, al menos cuando tu impulso es el de llegar a ser la mejor versión de ti misma. Ya sea como madre, jugando al tenis o haciendo mis diseños, solo quiero ser la mejor", ha añadido.

Por otro lado, la hermana de la también tenista Venus Williams ha querido dejar patente que, incluso con el apoyo entusiasta de su marido Alexis Ohanian, en ocasiones se siente sobrepasada por el exceso de obligaciones que pueblan su día a día y, por tanto, le resulta harto complicado dedicarle a su carrera el tiempo necesario sin que ello afecte a su relación diaria con su niña.

"Mi hija es mi gran prioridad, eso está claro, y necesito estar en casa con ella porque no me quiero perder ni un solo momento. Pero la realidad de una madre trabajadora es diferente y Alexis también trabaja. De hecho, ahora mismo no está aquí, está trabajando en un nuevo proyecto. Y eso está bien. Mi objetivo ahora mismo es no pasar ni un solo día sin ver a Olympia", ha aseverado.