Sergio Ramos y Pilar Rubio disfrutan de una segunda luna de miel muy familiar

Solo han pasado escasos días desde que Sergio Ramos y Pilar Rubio regresaron de su paradisíaca luna de miel en Costa Rica, donde entre otras cosas tuvieron oportunidad de protagonizar un divertido encuentro con el portero Keylor Navas y su esposa, pero eso no ha supuesto obstáculo alguno para que los recién casados hayan vuelto a tomar un avión a fin de poder disfrutar de un segundo período de vacaciones, esta vez en compañía de sus familiares y en dirección a un territorio menos alejado de España.

Como se desprende de la foto que acaba de compartir el capitán del Real Madrid en su perfil de Instagram, en esta ocasión la pareja se ha rodeado de sus tres hijos, así como de la hermana del futbolista, la familia de esta y varios amigos, para sacar el máximo partido a las bondades de un país tan turístico y rico en historia como Egipto, adonde han viajado nada menos que en jet privado.

Según la revista Diez Minutos, el grupo habría sido recibido en el aeropuerto de Hurgada por el acaudalado empresario Kamel Abu Ali, quien curiosamente ya ejerció de flamante anfitrión la última vez que Cristiano Ronaldo -quien no mantiene una buena relación con el sevillano- pisó suelo egipcio junto a los suyos. Todos ellos habrían sido conducidos posteriormente a Jiftun, una de las islas más atractivas del Mar Rojo.

Afortunadamente para ella y sus millones de seguidores, la presentadora ya cuenta con un nuevo dispositivo móvil que le permitirá documentar exhaustivamente esta emocionante aventura que comparte con sus seres más queridos. Y es que, tras volver de Costa Rica la semana pasada, la antaño reportera no pudo publicar en sus redes sociales tantas fotos como le hubiera gustado de su viaje debido a un 'accidente' que hizo desaparecer de un plumazo buena parte de su archivo audiovisual, de un valor sentimental incalculable.

"A ver Marco, ¿qué le ha pasado al móvil de mamá? Se ha roto, se ha roto en el agua. Se me cayó en el mar y por eso he estado mucho días sin poder subir nada. Y claro ahora he perdido un montón de fotos, la agenda, mi calendario y todo eso por no subirlo a la nube. Y las fotos de tus bebés.. Si, las fotos de mis bebés Y estamos súper tristes", revelaba Pilar en un vídeo publicado ayer martes en su perfil de Instagram.