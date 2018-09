Sergio Ramos y Pilar Rubio derrochan glamour y romanticismo

635x357 Sergio Ramos y Pilar Rubio posando antes de la gala The Best. EFE

Este lunes Sergio Ramos puso rumbo a Londres para asistir a la Gala The Best en la que el futbolista del Real Madrid fue incluido por octavo año consecutivo y por novena vez a lo largo de su carrera como parte del Mejor Once.

En un momento tan especial de su carrera, no podía faltar a su lado su compañera y madre de sus tres hijos, Pilar Rubio, quien hay que reconocer -con permiso del deportista- que consiguió robarle parte del protagonismo sobre la alfombra roja gracias al impresionante vestido asimétrico en tonos turquesas y dorados que eligió para la ocasión y que combinaba un juego de transparencias en el escote con lentejuelas, consiguiendo convertirla en el centro de todas las miradas.

Al margen de la satisfacción que le produciría recibir ese reconocimiento, el deportista aprovechó la ocasión para rendirle homenaje a la que muy pronto se convertirá oficialmente en su esposa, aunque lo cierto es que la pareja mantiene una de las relaciones más estables del mundo del fútbol desde 2012.

"No hay #The Best sin #My Best. La mejor del mundo, la mujer que hace mi vida completa y le da sentido a cada minuto sobre el campo y fuera de él. Gracias, mi amor. Te quiero", ha proclamado a los cuatro vientos Ramos a través de su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías de los dos posando de punta en blanco frente a los medios que se congregaron para el evento, presentado por el actor Idris Elba y amenizado con la música de Noel Gallagher.La estrella de la pequeña pantalla tampoco se quedó atrás a la hora de dedicarle piropos a su chico en la esfera virtual.

"Eres increíble Sergio Ramos y cada día nos demuestras que no hay metas imposibles. Todo está en creer. Si lo crees, lo creas. Todo un referente y todo un ejemplo. No podría tener mejor compañero de vida. ¡Enhorabuena de nuevo, cariño!", le aseguraba en un primer mensaje, al que siguió otro en forma de felicitación por el galardón que acababa de recibir.

"Enhorabuena, mi amor, ¡ya van nueve! Premio a tu esfuerzo cada día y a tu talento. Por muchos años más. TQM".Una de las ausencias en la velada en la categoría de acompañantes o 'wag' -como se denomina en Inglaterra a las mujeres y novias de los futbolistas- fue la de la cantante Edurne, que no pudo acudir en persona a apoyar a su chico David De Gea mientras recibía el reconocimiento como portero en la misma categoría que Ramos.