Shailene Woodley utiliza un antiguo teléfono Motorola con tapa

A lo largo de los años la actriz Shailene Woodley ha ido labrándose una reputación de celebridad 'excéntrica' que, en la práctica, significa que no se ha asentado en una mansión en Los Ángeles para no sacrificar su estilo de vida nómada y que ha optado por 'renunciar' a 'lujos' como un guardarropa repleto de prendas de diseñadores -ella misma ha explicado en varias ocasiones que pasó al menos un año viviendo con lo que podía cargar en el interior de su maleta- o un teléfono inteligente de última generación.

Tampoco hay que dar por sentado que la joven de 27 años se ha aislado completamente del mundo: sí que posee uno de los modelo de teléfono Motorola con tapa con el que puede realizar llamadas y enviar mensajes de texto.

"Me di cuenta de que me pasaba todo el tiempo mirando fotografías o correos electrónicos antiguos cuando estaba en taxis, o en el metro o en un restaurante, en lugar de tratar de ser productiva. Y era una sensación que odiaba. Ahora noto que estoy mucho más presente en mi día a día", ha explicado acerca de los efectos prácticos de esa decisión.

En su caso, renunciar a la hiperconectividad que ofrecen aplicaciones como WhatsApp le ha pasado factura a su círculo social, ya que implica que no puede hablar con demasiada frecuencia o facilidad con las personas que iba conociendo a lo largo de sus viajes por el mundo, que más recientemente le llevaron a pasar dos años en Francia: primero en Burdeos y más tarde en París.

"He perdido unos cuantos amigos, es cierto, pero supongo que no eran verdaderos amigos. No soy muy buena manteniendo el contacto, no se me da bien comunicarme. Tiendo a desaparecer. Y sé que eso no funciona para mucha gente, acabas por descubrirlo muy rápido", ha comentado de forma casual en una entrevista al suplemento Style del dominical The Sunday Times.