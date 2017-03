Shakira presenta su última iniciativa solidaria en el Camp Nou

635x357 Jordi Cardoner (FC Barcelona), Shakira y Xavi Bertolín (Fundación La Caixa) en el Camp Nou (c) Instagram. EFE

La cantante Shakira ha ocupado por primera vez un lugar central en el estadio Camp Nou que, normalmente, sirve de escaparate para el talento futbolístico de su pareja, el defensa catalán Gerard Piqué, toda una novedad que ha servido a la artista para presentar en sociedad la nueva iniciativa de su fundación 'Pies Descalzos'.

Gracias a la colaboración del FC Barcelona y La Caixa, la estrella del pop podrá seguir cumpliendo su objetivo de proporcionar una educación de calidad a las nuevas generaciones de colombianos, especialmente en su localidad natal de Barranquilla, al impulsar juntos la construcción de la séptima escuela que apadrina su asociación en uno de los barrios más humildes de la localidad que la vio nacer.

"Hay una salida a la situación de vida en la que han nacido y crecido esos niños. Es un logro, más que ganar un Grammy", ha confesado emocionada sobre la importante labor humanitaria que lleva realizando desde que creara su fundación en el año 1990.

En la presentación le ha acompañado su hijo pequeño Sasha, que correteaba feliz por el estadio minutos antes de diera comienzo su comparecencia, prácticamente su segunda casa después de haber visto jugar a su padre tantas veces allí.

Precisamente sobre Piqué no ha tenido problema en pronunciarse la cantante de 'La Bicicleta', al que ha dedicado unas bonitas palabras. "Como compañero, Piqué me apoya en todo. Por mi bienestar y yo por el suyo. Me acompaña para que esté contento y yo también hago para que él proyecte esa alegría en el campo. Algo hacemos en casa", ha explicado en su intervención.