Shania Twain se siente "privilegiada" de contar con una nueva residencia en Las Vegas

La cantante Shania Twain tiene un mensaje rotundo que ofrecer a aquellos que todavía piensan que los casinos de Las Vegas se han convertido en una especie de "cementerios de viejas glorias" al no haberse enterado quizás de que, por poner solo unos ejemplos, artistas como Jennifer Lopez, Lady Gaga o Ricky Martin han venido demostrando en tiempos recientes que el formato de "residencias" tiene a día de hoy un gran potencial tanto económico como artístico.

En este sentido, la intérprete que lleva 20 años ostentando el título de 'reina del pop country' sostiene que poder actuar de forma regular en la ciudad del juego es, ante todo, un "privilegio" al que solo acceden los artistas más renombrados y prestigiosos de la historia de la música popular, por lo que nunca lo asociaría a una hipotética pérdida del nivel profesional y mucho menos del caché de quienes se embarcan en tan exigente aventura.

"Para empezar es muy emocionante contar con esta oportunidad. Y por otra parte, siempre he pensado que supone un privilegio poder actuar y tocar en Las Vegas. Estamos hablando de un grupo muy selecto de artistas que están en la élite, sobre todo aquellos que pueden ofrecer residencias muy largas. Y es un trabajo muy duro y solo apto para los mejores. Así que estoy deseando volver", ha afirmado la intérprete de 53 años al portal de noticias "Entertainment Tonight".

Por supuesto, Shania no se ha olvidado de mencionar a su buena amiga y compatriota Céline Dion a la hora de señalar a su gran referente y mentora en estas lides de cara al esperado "Let's Go The Vegas Residency", el cual dará comienzo el próximo 6 de diciembre y se extenderá hasta junio del año que viene.

"Céline se consolidó como una presencia constante en Las Vegas y no podría estar más orgullosa de haber sido testigo de sus hitos, sobre todo como canadiense que soy. Es la artista femenina que más años ha dominado la escena de las residencias, y por eso no quise perderme la oportunidad de verla en su último espectáculo tras 17 años de trayectoria en la ciudad", ha afirmado orgullosa la autora de temas como "You're Still the One" y "Man! I Feel Like a Woman!".