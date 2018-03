Sharon Osbourne espera que su marido ejerza más de abuelo tras su retiro

Han pasado escasas horas desde que el veterano Ozzy Osbourne anunciara públicamente que se retirará definitivamente de los escenarios una vez concluya la gira mundial que planea emprender para despedirse definitivamente de sus fans y, sobre todo, para poner el broche de oro a su extensa trayectoria con la banda Black Sabbath.

Sin embargo, su esposa Sharon Osbourne no ha dudado en aprovechar la coyuntura para ir revelando ya los planes que tiene en mente para que su marido y ella puedan sacar el máximo partido a la supuesta jubilación -de momento ella no se ha pronunciado sobre su futuro como estrella televisiva-, los cuales pasan fundamentalmente por estar más presentes en el día a día de sus hijos y nietos.

"Pearl [una de sus nietas] tuvo su primera función de Navidad en la escuela y a mí me pilló en Inglaterra. Me pareció una auténtica locura que la historia volviera a repetirse, porque tanto Ozzy como yo nos perdimos muchas cosas de la infancia de nuestros hijos por culpa del trabajo y ahora nos está ocurriendo lo mismo con nuestros nietos", ha expresado la antigua representante y ahora jueza televisiva a 'Entertainment Tonight'.

"[La retirada de Ozzy] no ha sido algo improvisado, estaba ya planificada desde hace varios meses. Para cuando termine la gira tendrá ya 72 años y creo que es una edad perfecta para dejar de dar vueltas por el mundo y ejercer más de abuelo", ha añadido en la misma conversación.La que fuera una de las parejas más mediáticas del mundo -no solo por sus excéntricas vidas sino también por la proyección que estas tenían en el exitoso reality de la MTV 'The Osbournes'- tiene tres preciosos nietos procedentes de su hijo Jack (32), los pequeños Pearl Clementine (5) y Andy Rose (2), así como la recién nacida Minnie, por lo que Sharon tampoco ha dudado en afirmar que -pese a los contratiempos- se siente una mujer afortunada por todas las alegrías y experiencias que le han brindado cerca de 40 años de matrimonio.

"Cuando miro atrás, me doy cuenta de que hemos tenido que renunciar a muchas cosas, a amigos, a bodas, cumpleaños y funciones escolares. No hemos podido atesorar esos recuerdos. Pero también es verdad que hemos tenido una vida maravillosa juntos, una llena de increíbles bendiciones. Llevamos cuarenta años juntos y hasta ahora su maleta siempre ha estado abierta en nuestro dormitorio, pero ahora puedo decirle: 'Es hora de dejarla ir'", ha expresado en tan sincera conversación la matriarca del clan, madre también de Kelly (33) y Aimee Osbourne (34).