Sharon Osbourne "arruinó" la despedida de soltera que organizó para su sobrina

La extrovertida Sharon Osbourne ha vuelto a dejar claro que a transparente no le gana nadie con su decisión de contar ella misma, sin que nadie se lo pidiera, la forma en que terminó "arruinando" la despedida de soltera que ella misma había organizado para su sobrina por culpa de su conocido gusto para la provocación.

Tanto es así, que a la hija de su hermano se le han quitado las ganas de seguir celebrando por adelantado su inminente boda y, lo que es peor aún, tendrá que esforzarse para borrar de su memoria la imagen de un miembro viril sobre su cabeza que no es otro que el resultado de las precisas instrucciones que Sharon dio al stripper que contrató para el evento.

"Me encargué personalmente de planificar la fiesta para la despedida de soltera de mi sobrina, la queríamos hacer aquí en Inglaterra. Pobre niña, es muy buena chica, eso te lo puedo asegurar. El caso es que contraté un stripper para ella y en seguida le dije quién era la novia y a partir de ahí le dejé hacer su trabajo. Llegó un punto en el que se quedó completamente desnudo delante de todas nosotras", reza el primer extracto del impactante relato que ha compartido con el diario británico The Sun.

Fue a partir de ese momento cuando la fiesta, que en principio debía contar con un nivel moderado de picardía, empezó a derivar en un espectáculo grotesco que terminó con la novia llorando amargamente y con el resto de invitadas profundamente incómodas ante las bochornosas escenas que allí se vivieron.

"Ella estaba sentada en la mesa y, como yo le dije que tenía que ser algo más explícito, no dudó en ponerse detrás de ella y poner su pene sobre su cabeza. Mi sobrina tiene el pelo muy largo, y él empezó a enrollar uno de sus mechones sobre su pene. Luego se dio la vuelta y le preguntó: '¿Me puedes decir la hora?'. Y resulta que había enrollado su miembro sobre su propia muñeca. Ella rompió inmediatamente a llorar y empezó a temblar de los nervios. La tuve que sacar a la calle y comencé a sentirme fatal. Ella es una chica inocente, nada que ver conmigo, y yo arruiné su gran día", explica arrepentida la mujer del roquero Ozzy Osbourne.

Puede que Sharon no se escandalice de la misma forma que su puritana sobrina ante ciertos comportamientos de índole sexual más cercanos al terreno de lo escabroso que de lo verdaderamente sensual, pero también es cierto que la famosa pelirroja se ha mostrado tradicionalmente rígida e inflexible ante cualquier muestra de transgresión que pudiera afectar a su vida familiar, como dejó patente cuando se enteró de que su marido le había sido infiel con la estilista Michelle Pugh durante varios meses.

"No es la primera vez que tengo que pasar por situaciones como esta, pero tengo que reconocer que [este idilio] me molestó especialmente porque estábamos hablando de alguien [Michelle] que había estado en mi casa un montón de veces, que conocía personalmente a mis hijos. Me pareció una falta de respeto y una ofensa terrible. Me puse de los nervios y pensé: '¡Pero cómo se atreve!'", contaba en su programa 'Loose Women'.