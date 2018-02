Sharon Osbourne tilda de "miserable" al duque de Edimburgo

La estrella televisiva Sharon Osbourne, conocida en sus orígenes por ser la esposa y mánager del famoso roquero Ozzy Osbourne, siempre se ha destacado en sus intervenciones públicas por abordar cualquier asunto de actualidad desde la incorrección política y por medio de ácidos comentarios que, con frecuencia, terminan situándole en el centro de la polémica.

Sin embargo, a sus 65 años la también jueza de concursos cazatalentos ha vuelto a sorprender incluso a sus admiradores más fervientes al atacar ahora nada menos que a un miembro de la realeza británica, el no menos controvertido Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II.

Ha sido en el programa matutino 'The Talk', en el que lleva años ejerciendo de colaboradora y comentarista, donde Sharon ha querido rememorar ahora el único encuentro que ha llegado a mantener en persona con el príncipe consorte, un cara a cara que tuvo lugar en 2005 y que derivó en una breve conversación que, a su juicio, puso en evidencia el carácter "miserable" y "malhumorado" del esposo de la soberana."Todos los artistas de las diferentes disciplinas actúan para la reina y para él", ha explicado en referencia al tradicional 'Royal Variety Performance' al que asistía anualmente la monarca para conocer de cerca el talento más granado de la escena cultural británica.

"Después de espectáculo, tienes la oportunidad de conocerles en persona, y yo le pregunté a él: '¿Ha disfrutado del show?'. Me contestó directamente: '¿Qué opinas tú?'. Y yo le respondí que probablemente no lo hubiera hecho", ha relatado en su última visita al espacio televisivo."Me cortó con un 'Correcto', y luego me preguntó que si a mí me gustaría tener que estar sentada tres horas durante una función. No le dije nada, pero me hubiera gustado decirle: 'Pues me encantaría, siempre me quedo sentada en el teatro tanto como puedo'. Desde luego es un hombre malhumorado y un miserable", ha añadido a continuación.

En el que caso de que la opinión tan poco favorable que tiene de Felipe de Edimburgo -conocido, todo sea dicho, por haber lanzado en sus actos públicos toda clase de mordaces y ofensivos comentarios sobre las mujeres, minorías raciales e incluso veteranos de guerra- haya podido sentar como un jarro de agua fría a sus compatriotas, hay que recordar que Sharon, quien vive a caballo entre su Inglaterra natal y Estados Unidos, ya cargó en una ocasión contra uno de los grandes símbolos musicales de su país, reflexionando sobre lo "desagradable" que resultaría ver los genitales de Mick Jagger, y también contra el supuesto "elitismo" del que hacen gala muchos británicos.

"No creo que hayas conocido a muchos ingleses de verdad... Muchos de ellos viven en su propia burbuja, van a estas escuelas elitistas y especiales para la clase alta y jamás interactúan con la gente normal. En mi opinión, esas personas que disfrutan de una vida privilegiada, que tienen una familia perfecta y que han recibido una educación perfecta, son algo cerrados de mente porque no han llegado a experimentar lo que supone vivir en el mundo real", aseguraba en otra de sus participaciones en el programa.