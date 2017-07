Sharon Stone responde a Madonna después de que la tachara de "mediocre"

La actriz Sharon Stone no ha tardado en reaccionar públicamente a la aparición de una carta que su "amiga" Madonna escribió en el año 1993 y que, ahora que ha salido a la luz, ha dejado patente la opinión tan poco favorable que la reina del pop tenía entonces de la intérprete, así como de otras grandes personalidades del momento, como la malograda Whitney Houston.

En la citada misiva, de cuyo destinatario solo se conoce la inicial de su nombre aunque ya se especula con la posibilidad de que fuera su entonces pareja, el actor John Eno, la ambición rubia se queja amargamente de que la consagración de Whitney o Sharon en esos años llevara aparejada el ocaso de su propia carrera musical y cinematográfica, gravemente dañada tras la publicación de su polémico disco 'Erotica' o el estreno de la cinta 'Body of Evidence', dos trabajos de gran carga sexual.

"Es tan frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que yo desearía tener o que Sharon Stone tiene la carrera en cine que yo nunca tendré. No porque quiera ser estas mujeres -antes preferiría morirme- sino porque son tan horriblemente mediocres, y siempre se las ensalza como ejemplos de virtud y como estándares para humillarme. Todo lo que hago es original y único: me he entregado tanto a mi disco y a mi libro [el también controvertido 'Sex'] y solo me ha traído pena y dolor. No creo que pueda participar en el juego de ser aceptada: soy demasiado inteligente y tengo demasiado orgullo", reza un extracto de la carta que, tras ser revelada públicamente, acabará siendo subastada el próximo 19 de julio.

La contestación que le acaba de dirigir Sharon Stone a través de su perfil de Facebook, que se ha visto acompañada de una foto de ambas durante un evento benéfico del que fueron anfitrionas en el año 2008 y que deja patente su buena relación, no entra directamente a valorar la imagen que de ella tenía Madonna hace más de 20 años y en unas circunstancias muy particulares que nada tienen que ver con la situación actual.

Más bien, su mensaje constituye una edificante lección sobre la necesidad de aceptar las limitaciones de cada uno para, en consecuencia, poder identificar sus fortalezas.

"En primer lugar, me parece absurdo que se hayan publicado tus cartas privadas, así que yo voy a hablar en público. Que sepas que soy tu amiga. En algún momento, en privado, yo misma he deseado ser una estrella del rock. Y me he sentido tan mediocre como tú describiste. Solo aquellos que hemos sobrevivido durante tanto tiempo sabemos que aceptar nuestra propia mediocridad es la única manera que tenemos de conocer nuestras capacidades. Para llegar adonde hemos llegado. Te quiero y te adoro y nadie me pondrá en contra tuya, ni siquiera después de la intromisión en tus propios viajes personales", reza la sensata respuesta que ha emitido para atajar de raíz cualquier intento de enfrentar a las dos artistas.