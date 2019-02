Shawn Mendes se disculpa tras darle un "me gusta accidental" a una publicación tránsfoba

El cantante Shawn Mendes no ha tardado en disculparse y ofrecer explicaciones en las redes sociales después de que algunos de sus fans se percataran de que, hace unos días, había ofrecido un asombroso 'me gusta' a una publicación ofensiva y degradante contra la comunidad transexual, una broma desagradable y de pésimo gusto que, todo sea dicho, choca frontalmente con la imagen y las actitudes que ha venido exhibiendo en este sentido el intérprete canadiense.

Como era de esperar, el artista de 20 años ni siquiera se había dado cuenta de que había mostrado -accidentalmente, por supuesto- su aprobación a un contenido de estas características y solo fue consciente de ello cuando uno de sus seguidores le preguntó directamente por el tema, a lo que él ha respondido rápidamente para dejar patente que todo sea trata de un desafortunado error y que lo solventará inmediatamente.

"He debido de presionar el botón accidentalmente mientras navegaba por la página. Me conocéis muy bien y sabéis que jamás haría algo así de forma intencional. De verdad que lo siento. ¡Os quiero mucho!", ha asegurado el artista en su perfil de Twitter, escenario en el que se ha producido este malentendido, al tiempo que ha dejado profundamente aliviada a su base de admiradores.Una de las razones por las que el 'gesto tránsfobo' de Shawn Mendes carecería de toda credibilidad, incluso en el supuesto de que no se hubiera pronunciado sobre ello, reside en la estrecha amistad que le une a la cantante Teddy Geiger, quien reveló en octubre de 2017 que había iniciado su transición para poder llevar una vida plena como mujer. De la misma forma, el cantautor ponía de manifiesto hace unos meses, y no es la primera vez que lo hace, que se adscribe por completo al lema de 'vive y deja vivir'.

"Recuerdo que llegó un momento en el que empecé a referirme a Teddy como mujer sin tener que pensarlo, de forma automática, pero es cierto que en ocasiones es un proceso que lleva tiempo y que obliga a uno a mentalizarse. Lo mejor de todo es que la gente que de verdad la quiere no le hace más preguntas de las que ella esté dispuesta a contestar. Hay que respetar, aceptar y dejar a la gente que viva su vida como quieran", explicaba sobre su buena amiga.