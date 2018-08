¿Por qué Shawn Mendes no tiene novia?

En la mayoría de las ocasiones, cuando se le pregunta a alguna celebridad por qué no ha encontrado aún el amor o a una persona con la que compartir su vida, una de las principales excusas tras las que se escudan son sus apretadas agendas profesionales, pero el joven Shawn Mendes -una de las estrellas del pop más relevantes de la actualidad- se niega a caer en ese tópico.

El intérprete de 'There's Nothing Holdin' Me Back' admite sin tapujos que, de no ser famoso, probablemente también optaría por la soltería. "Ahora mismo no estoy saliendo con nadie, pero no es por falta de tiempo. No tengo claro si estaría con alguien de estar en casa, en Pickering", ha reconocido el cantante en conversación con Variety en el número Power of Young Hollywood.

"No se ha presentado la oportunidad, y tampoco es algo que esté buscando. Al ver a otros artistas o a cualquier otra persona con su pareja, no puedes evitar plantearte si sería agradable que tener una, por supuesto. Pero entonces te das cuenta de que eso es un error, que es mejor esperar. Ahora mismo se supone que debo estar solo".Para ser exactos, el enfoque con el que el artista afronta su carrera, muy similar a la forma en que un candidato a la presidencia aborda una campaña presidencial, visitando tantas ciudades y conociendo a tantas personas como le resulte físicamente posible, tampoco facilita el construir una relación sentimental.

"Quiero esforzarme al máximo, ver hasta dónde puedo llegar: cuántos conciertos puedo ofrecer, cuántas canciones lograría escribir... Quiero volar alrededor del mundo 10.000 veces al año, y acercarme al borde mismo de la locura", ha afirmado. "Conozco a mucha gente que me pregunta qué deben hacer para dedicarse a lo mismo que yo, y me basta con los primeros diez minutos para darme cuenta que no tienen lo que hace falta solo por la manera en que hablan de la música; no importa cuánto lo deseen, no están preparados".