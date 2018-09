Shawn Mendes enseña las rozaduras que le ha dejado su accidente de patineta

El cantante Shawn Mendes no ha tenido reparo alguno a la hora de informar personalmente a los millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram, al tiempo que demostraba una vez más que es de esos jóvenes extrovertidos que no se toman demasiado en serio a sí mismos, del pequeño percance que sufrió este mismo lunes al caerse bruscamente del patinete que conducía por las calles de Nashville (Tennessee).

A través de una imagen colgada en la sección de Stories de la plataforma, a la que añadió una breve descripción que sus fans no alcanzaron a entender en un primer momento, el artista de 20 años exhibió abiertamente su nuevo rostro -provisto de varias rozaduras- y también dio a entender, gracias al tono humorístico que se desprendía de la publicación, que el accidente no revestía de gravedad alguna."Me he caído de un pájaro", reza la críptica frase que adjuntó a la instantánea y que, durante unos minutos, hizo pensar a varios internautas que se había precipitado contra alguna superficie sólida por culpa de la repentina irrupción de un ave callejera.

En realidad, el vehículo con el que recorría el centro de Nashville pertenece a una compañía de patinetes de alquiler llamada 'Bird', que se traduce como 'pájaro' en español.Posteriormente, el astro del pop no dudó en tildarse a sí mismo de "idiota" durante una animada entrevista al diario estadounidense USA Today que, como no podía ser de otra manera, debía versar en parte -al margen de la necesidad de promocionar su nuevo disco y la gira de conciertos en la que se ha embarcado- sobre el cómico contratiempo con el que comenzó su semana.

"El patinete no tuvo nada que ver con el accidente. Todo fue culpa del hecho de que, con 20 años, sigo siendo un poco idiota. Al menos caí con la cara en lugar de con las manos", explicó al mencionado periódico y, de paso, reveló por qué no tuvo problemas para tocar la guitarra en el concierto que ofreció esa misma noche.