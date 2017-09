Shawn Mendes se hace un tatuaje... ¡a juego con su madre!

Quien más o quien menos, la mayoría de los artistas actuales han pasado ya por la silla del tatuador: desde veteranos roqueros a las estrellas del pop más comerciales, ninguno se resiste a decorar su cuerpo con tinta.

Entre sus diseños favoritos siguen destacándose aquellos que suponen una declaración de amor a sus parejas, bien sea tatuándose su nombre, sus iniciales o grabándose para siempre un diseño a juego.Esta última idea no es, desde luego, ninguna novedad, pero lo que sí resulta menos habitual es llevarla al terreno que la ha llevado ahora Shawn Mendes.

A falta de una nueva novia -oficial-, el joven cantante ha decidido que su nuevo tatuaje sea todo un homenaje a su madre, Karen, así que los dos se han grabado la silueta de un pequeño elefante.

"Este me lo he hecho hace literalmente cuatro días. Mi madre y yo nos hemos tatuado unos pequeños elefantes en el dedo. Llevaba un tiempo tratando de convencerla de que nos hiciéramos uno, y este era básicamente el único que accedería a hacerse porque está obsesionada con los elefantes. Y la verdad es que son unos animales maravillosos, si lees acerca de ellos te darás cuenta, así que me hace mucha ilusión tenerlo", ha confesado el artista en una entrevista a GQ.

Ahora madre e hijo lucen un dibujo tan especial exactamente en el mismo lugar: el dedo corazón de la mano izquierda."El suyo vive en el mismo dedo, exactamente en el mismo lugar, así que es muy gracioso cuando nos ves juntos". Aunque para Shawn los elefantes no guardan un significado especial, sí lo tienen para su madre, ya que se trataba de la única opción capaz de hacer que se planteara pasar por la aguja.

"Recuerdan caras, amigos y a miembros de su familia; son muy humanos. Es algo raro, puedo que sea algo relacionado con las madres... Es algo que tiene que ver con este animal, porque le propuse cientos de ideas para tatuarnos y esta es la única a la que me respondió: 'Podría tatuarme eso'", ha afirmado.