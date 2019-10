Shay Mitchell anuncia la llegada de su primera hija

635x357 Shay Mitchell y su recién nacida en la imagen publicada por la actriz en (c) Instagram. EFE

La actriz Shay Mitchell, conocida por su participación en la popular serie 'Pretty Little Liars', ha dado a conocer este lunes el nacimiento de su primera hija, fruto de su sólido noviazgo con su pareja Matte Babel, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que, sin embargo, no contiene información alguna sobre el nombre de la pequeña o el día en que realmente llegó al mundo.

"Nunca te soltaré", reza el enternecedor, pero poco revelador, título que ha escogido la intérprete para describir la imagen que ha compartido hoy en Instagram, en la que aparece su mano tocando con cariño y delicadeza los diminutos dedos de su recién nacida.

Puede que la también cantante canadiense quiera disfrutar ahora de su niña en la más absoluta intimidad y sin tener que dar más explicaciones de las imprescindibles. Hace solo unos días, sin embargo, Shay revelaba sin reparo alguno que había tenido que inventarse una divertida coreografía, entre otras cosas, para animar a la pequeña a salir de la comodidad de su vientre de una vez por todas.

"He salido oficialmente de cuentas y estoy probando de todo para ponerme ya de parto... Un poco de baile, pizza súper picante, helado... Aunque creo que Matte está comiendo más que yo. Si mi nuevo baile 'Baby Mama Dance' no funciona, sinceramente no sé qué otra cosa lo hará", bromeaba la artista de 32 años en un vídeo compartido en YouTube.