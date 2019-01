Shay Mitchell desvela que sufrió un aborto hace unos meses

Como dicta la tradición, la actriz Shay Mitchell ha hecho balance de todos los logros profesionales y personales que han marcado para ella 2018 -desde lanzar su propia línea de accesorios de viaje, Beis, a rodar la exitosa serie 'You' o convertirse en la orgullosa madrina de una preciosa niña- antes de anunciar a través de sus redes sociales el propósito que espera cumplir de cara a 2019.

Esa reflexión le ha llevado a desvelar uno de los momentos más "oscuros" que atravesó el año pasado cuando perdió el bebé que esperaba y que ha definido como el niño de sus sueños y esperanzas para aclarar que se trataba de un embarazo muy deseado.

"Todos tenemos que lidiar con dificultades y desafíos en nuestras vidas", arranca el mensaje con el que la antigua protagonista de 'Pequeñas mentirosas' ha compartido esa triste noticia tras publicar la fotografía de una ecografía junto al emoticono de un corazón roto.

"El hecho de que haya tanta gente que me sigue en Instagram y lee mis publicaciones resulta a un mismo tiempo abrumador y una gran motivación. El apoyo y el cariño que muchos de vosotros me habéis mostrado me consuela incluso en los días más oscuros, uno de los cuales tuvo lugar el año pasado cuando sufrí un aborto".

En aquel momento la intérprete no hizo mención de ningún tipo a ese duro revés emocional en sus populares cuentas de la esfera virtual porque, como ella misma ha reconocido en ese mensaje, siempre trata de mostrar solo los buenos momentos en esas plataformas, lo cual no significa que en la vida real no estuviera devastada.

Su intención al revelar una información tan personal ha sido recordar a sus más de veinte millones de seguidores que nadie puede saber realmente por lo que están pasando los demás de puertas para dentro, lo que le ha llevado al objetivo que se ha marcado para el futuro inmediato.

"Así que, de cara a 2019, vamos a intentar ser todos un poco más compasivos, empáticos, pacientes y considerados los unos con los otros. A mí me parece un propósito muy bueno. Espero que estéis de acuerdo", ha concluido, no sin antes desear a sus fans un feliz año.