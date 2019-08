Shay Mitchell ha empezado a usar pañales en la recta final de su embarazo

La actriz Shay Mitchell ha venido documentando su embarazo a través de la serie "Almost Ready" que ha creado para su canal de YouTube y en la última entrega se ha centrado en los aspectos menos glamurosos de su estado, como los dolores de cabeza, el apetito descontrolado, el insomnio o la incontinencia. En el vídeo, se puede ver a la futura mamá acudiendo a una prueba de vestuario tras dormir apenas dos horas y afrontar una jornada de trabajo de dieciséis.

"¿Queréis ver una cosa?", les pregunta al equipo de estilistas de Monica Rose antes de bajarse los pantalones sin ningún pudor y mostrar su ropa interior.

"Honestamente, chicas, no sabía que una persona pudiera hacer pis tantas veces como lo haces cuando estás embarazada. Os juro que anoche fui al baño unas veintidós veces en media hora, hasta llegar a un punto en que decidí que iba a ponerme pañales. Llevo puesto, literalmente, un pañal para adultos porque ir al baño todo el tiempo se ha convertido en un incordio y necesito poder afrontar las grabaciones. No es un anuncio ni nada parecido, es solo que no puedo más: el set de rodaje está en una esquina y los servicios en la otra".

La intérprete de "Pequeñas mentirosas" y "You" ha explicado sin ningún reparo que así puede orinarse encima al menos "un par de veces" y, cuando el pañal ya no absorbe más líquido, simplemente se lo cambia y lo tira a la basura.

"Ya me daréis las gracias más tarde por todos los trucos y consejos que estoy descubriendo ahora", ha bromeado.