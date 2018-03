Shay Mitchell: estrella juvenil que ha corrido desnuda por calles de Los Ángeles

Aunque Shay Mitchell es principalmente conocida por dar vida a una de las cuatro protagonistas de la ya concluida serie 'Pequeñas mentirosas', de forma paralela la actriz se ha labrado una nada desdeñable trayectoria como vlogger en la plataforma YouTube, donde comparte vídeos de sus viajes por el mundo o sobre consejos de moda y belleza. Hace unos días, la intérprete consiguió alcanzar en ese canal la impresionante cifra de tres millones de seguidores y poco después anunciaba a todo su público que lo celebraría de una manera que conseguiría dejarles con la boca abierta. Dicho y hecho, la estrella juvenil ha compartido una nueva grabación en la que, a sugerencia de Sammy -su mejor amiga y asistente personal-, se lanzaba a correr por las calles de Los Ángeles en topless, ataviada solo con una escueta pieza de ropa interior en la que se leía 'Nice buns', que se traduciría libremente como 'bonitas nalgas'. Eso sí, para no organizar demasiado revuelo si alguien la reconocía, Shay decidió cubrir su rostro con una máscara de plástico que imitaba la cabeza de un unicornio. Por si alguien pensaba que, en realidad, se podía tratar de un montaje y que la actriz no había mostrado en realidad sus encantos a completos desconocidos, Sammy la siguió durante toda la carrera, que terminó en la concurrida zona de Sunset Boulevard, grabándola desde el coche antes de que Shay diera por concluido el reto y se subiera riéndose de lo lindo al interior del vehículo después de dejar sorprendido a más de un transeúnte y a su propia amiga. "Su madre me va a matar", no paraba de repetir esta mientras la filmaba. La idea detrás del vídeo -en el que el torso de Shay aparece pixelado en los momentos en que la cámara la capta de frente- surgió, según se explicaba en el vídeo, durante unas vacaciones en Marruecos, en las que la estrella aseguró a su asistente que si conseguía alcanzar los tres millones de YouTube no dudaría en pasearse desnuda en público.