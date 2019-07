Ed Sheeran apoyará en privado a Taylor Swift en su guerra contra Scooter Braun

Este fin de semana se ha inaugurado una nueva batalla en la industria discográfica, la que enfrenta a Taylor Swift con el mediático mánager Scooter Braun por los derechos sobre los grandes éxitos de la cantante, y ha llegado el momento de que las celebridades tomen partido.

La adquisición por parte de este último del sello discográfico Big Machine, al que pertenecía Taylor hasta finales del año pasado, ha sido vista por muchos incluida Taylor, que define la situación como una auténtica pesadilla como un acto despreciable por hacerse con el control absoluto de los seis primeros discos de la intérprete, a quien le une una muy mala relación ella sostiene que Scooter orquestó una campaña de acoso contra ella durante años con ayuda de personalidades tan relevantes como Justin Bieber debido a su conexión con Kanye West, con quien él ha trabajado en el pasado.

Algunos de los clientes del mánager, como el propio Bieber o Demi Lovato, se han apresurado a apoyarle públicamente, mientras que otros como Ariana Grande han preferido pecar de cautos y optar por el silencio: en su caso, la intérprete de "Thank U, Next" eliminó incluso la publicación con que le había felicitado inicialmente por la compra de Big Machine para no levantar ampollas.

Los leales de Taylor Swift tampoco se mordieron la lengua a la hora de tildar a Scooter Braun de homófobo con un ego desmesurado en palabras de Todrick Hall, amigo de la artista y antiguo representado del empresario o arremeter contra quienes le defendían, como hizo Cara Delevingne al recomendar a Justin Bieber que cerrara la boca y analizar los hechos antes de opinar después de que él afeara a Taylor que hubiera desahogado su frustración en la esfera virtual a sabiendas de que sus seguidores arremeterían rápidamente contra el hombre que le había causado tal angustia.

En medio de ese aluvión de reacciones, llamaba la atención que Ed Sheeran, gran amigo de Taylor, no se hubiera pronunciado al respecto. En su caso, el británico se encuentra en una posición incómoda debido a su estrecha relación con la cantante y la amistad que también le une a Justin Bieber, con quien acaba de estrenar el sencillo "I Don't Care".

Finalmente, Ed ha roto su silencio para dejar claro que apoya a su amiga, aunque sin especificar si comparte o no su opinión, pero cualquier opinión o consejo que pueda quererle darle lo hará en privado.

"He estado hablando directamente con ella, como hago siempre", ha anunciado a través de Instagram en respuesta a uno de los miles de comentarios que ha venido recibiendo en los últimos días pidiéndole que elija entre Taylor y Scooter.