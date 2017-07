Shia LaBeouf intimidó a policía con amenazas de muerte tras su arresto

La madrugada de este sábado, Shia LaBeouf protagonizaba un desagradable incidente con un transeúnte en la localidad de Savannah (Georgia) después de que este se negara supuestamente a darle tabaco, un encontronazo que terminó con la detención del polémico actor acusado de alteración del orden público, obstrucción a la justicia y embriaguez pública. Ahora, han salido a la luz más detalles sobre cómo se produjo dicho arresto, gracias al contenido gráfico de varias cámaras de seguridad a las que el portal digital TMZ ha tenido acceso.

Según se desprende de dichas grabaciones, el intérprete habría empezado a proferir insultos tras la negativa del hombre a entregarle un cigarrillo, sin importarle que hubiera menores presentes, lo que llamó la atención de un agente de policía que no tardó en acercarse para pedirle que se marchara. La intervención de la autoridad no amedrentó al artista, sino más bien todo lo contrario, ya que provocó que se mostrara todavía más agresivo. En respuesta, el policía intentó llevárselo detenido, pero Shia consiguió escapar y refugiarse momentáneamente en el vestíbulo del hotel donde se alojaba, donde finalmente fue esposado.

"Tengo derechos, soy un ciudadano estadounidense. Me cogéis en mi hotel, me arrestáis en mi hotel. ¿Pero por hacer qué, señor?", se puede oír gritando al actor en las videograbaciones obtenidas por el citado medio mientras es conducido hasta el coche patrulla.Las quejas de la estrella de cine no habrían hecho más que subir de tono una vez dentro del vehículo, donde no tuvo ningún reparo en encararse con una de las agentes -de raza negra- y realizar varios comentarios racistas y sexistas.

Es más, en el viaje hasta comisaría, el actor también le habría dedicado amenazas de muerte y habría probado a intimidarla verbalmente asegurando que tendría que responder ante sus "abogados millonarios"."¡Eres una p**a pirata! ¡Zo**a! Pones a los tuyos en el talego por nada. Y también llevas a un hombre blanco al talego, ¿por qué? P**a cab***a. ¿Por pedirle un cigarrillo a un hombre negro? Estamos en un país libre. Yo pago mis impuestos, p**a im***l. Ahora vas a conocer a mi abogado. Si tuviera una pistola, te volaría la cabeza", exclamó, tal y como recogió la cámara instalada en el coche de policía.

Una vez en las dependencias policiales, Shia siguió despotricando y quejándose además de que las esposas que le habían puesto estaban demasiado apretadas. Seis horas después del arresto, a las once de la mañana, fue puesto finalmente en libertad tras abonar primero la cantidad de 3.500 dólares en concepto de fianza.

No es la primera vez que el también director -que actualmente se encuentra en Georgia rodando la película 'The Peanut Butter Falcon'- se ve envuelto en un escabroso altercado de este calibre. Hace solo dos meses, el estadounidense fue expulsado de la bolera Pinz en Studio City (California) tras discutir fuertemente con uno de los trabajadores que aparentemente se había negado a servirle comida, y en 2014 fue detenido a la puerta de un teatro de Broadway tras interrumpir una representación del musical 'Cabaret' en un claro estado de embriaguez.