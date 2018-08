¿Sigue Cheryl enamorada de su exmarido Ashley Cole?

Al margen de que hayan pasado ocho años desde el mediático divorcio de la cantante Cheryl Tweedy y el futbolista Ashley Cole -ligado a unas supuestas infidelidades por parte de él- y de que desde entonces la artista haya pasado una vez más por el altar, con el empresario Jean Bernard Fernandez Versini, y haya tenido un retoño con su ya expareja Liam Payne, hay quienes sostienen todavía la teoría de que la estrella del pop seguiría estos días profundamente enamorada del que fuera jugador del Chelsea de Londres.

Esa es al menos la hipótesis que ha compartido el también exfutbolista Jermaine Pennant, quien se dispone a iniciar una prometedora carrera como estrella televisiva con su inminente ingreso en la casa del 'Gran Hermano VIP' británico, en una explosiva entrevista concedida a la emisora de radio Fubar, durante la cual no ha tenido reparo alguno a la hora de especular abiertamente con los sentimientos que albergaría a día de hoy la que fuera integrante del quinteto Girls Aloud.

"Creo que todavía está enamorada de Ash, a pesar de que el escándalo de sus infidelidades y el escrutinio mediático le acabaron pasando factura. Cuando estaban juntos, y antes de que nada de eso saliera a la luz, Cheryl estaba loca por él. Y parece que todas las relaciones que ha tenido tras su divorcio estaban destinadas a fracasar", ha explicado el exdelantero del Arsenal, quien tuvo que llevar un brazalete electrónico durante meses por conducir bajo los efectos del alcohol en la década pasada, en la citada conversación.

Jermaine Pennant también se ha referido en su entrevista a los rumores que circularon en su momento sobre la posibilidad de que hubiera sido él quien filtró a la prensa la noticia sobre las traiciones sistemáticas que habría perpetrado Ashley Cole durante sus cuatro años de vida en común con la vocalista inglesa. Además de negar su implicación en tan turbia revelación, el deportista no ha dudado en sembrar dudas sobre la honorabilidad de Cheryl en este truculento asunto.

"Obviamente Ash me contaba esas cosas, pero yo no fui. Había una persona que, en esa época, era muy cercana a Ash, pero sobre todo a Cheryl, y dudo mucho que fuera ella. El caso es que, cuando salió a la luz el asunto, llamé a un amigo y le dije: 'Que no te sorprenda si ha sido la propia Cheryl'. En esa época Girls Aloud estaba despegando y creo que la historia podría suponer un buen gancho para que ganaran más popularidad", ha aseverado.