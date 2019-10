Silvia Abascal no descarta ampliar su familia

Fiel a la naturalidad y la sensatez que se desprenden siempre de sus intervenciones públicas, la actriz Silvia Abascal se ha pronunciado con total sinceridad sobre las dificultades que se desprenden de su condición de madre de una niña pequeña, Leona, quien el próximo mes de enero cumplirá su segundo año de vida, así como de esa "inestabilidad" de horarios que definen su profesión interpretativa y, por tanto, la forma en que compagina ambas labores.

"Fácil no es... Para todas las mamás y para todas las profesiones, pero en la nuestra, como no hay horarios estables, es muy difícil", ha asegurado la madrileña a su paso por un acto público de la firma L'Oreal, justo antes de hablar de las ligeras ventajas que, por otro lado, le ha proporcionado la flexibilidad laboral de la que disfrutó recientemente.

"No teniendo necesidad artística o económica, si quiero estar en casa yo paro. Me he concedido este último año porque era lo que me pedía el cuerpo. Pero claro, a la hora de trabajar me meto en la cama y me siento como un controlador aéreo. Una intenta dar lo mejor de una misma en el escenario o en un rodaje pero, cuando llega a casa, en el nido también. Y es mucha entrega", ha añadido.

Al margen de todas esas complicaciones, la reputada intérprete, quien ahora se encuentra inmersa en una nueva obra de teatro llamada "Ecos", no podría sentirse más orgullosa de todas las experiencias y emociones que ha venido viviendo desde la llegada al mundo de Leona, hasta el punto de que no descarta la posibilidad de darle hermanitos si las circunstancias así lo aconsejan.

"Es realmente difícil, pero es tan gratificante... No hay un amor como este...", ha señalado en la misma conversación para abordar, justo a continuación, las sensaciones algo contradictorias que le invaden ante la idea de ampliar la familia.

"Hay momentos en los que me digo que sí, y otros que digo que no. Habrá que decidirse, pero por el momento no lo sé. Para mí los hermanos son tan importantes, que ese sería el motivo fundamental... Pero claro, es que la mujer trabaja ahora más que antes", ha reflexionado.