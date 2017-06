Simon Cowell dona 100 mil libras a víctimas del incendio en Londres

El incendio que se produjo hace una semana en la torre Grenfell de Londres -que ha dejado de momento 79 víctimas mortales y a centenares de familias sin hogar- sobrecogió a todo el país, incluido al productor Simon Cowell, quien no ha dudado en donar 100 mil libras (más de 126 mil dólares) a Artists For Grenfell, una organización que recauda fondos para ayudar a los afectados por tan terrible suceso.

A pesar de haber realizado ya una aportación tan generosa, el empresario británico sabía que debía seguir ayudando a sus conciudadanos y fue entonces cuando se le ocurrió echar mano de su larga lista de contactos en el mundo de la música para reunir a algunos de los artistas más reputados del Reino Unido con el propósito de crear un sencillo benéfico con el que recolectar más dinero para la citada fundación.

"Me sentí como todos los demás al ver las noticias. Me enfadé, sentí un profundo malestar y pensé qué podía hacer. Ocurrió no muy lejos de donde vivo, así que cuando fui en coche hasta allí y vi la torre, me di cuenta de lo terrible de la situación. Y entonces uno se dice que quizás haya algo que pueda hacer para ayudar. Piensas: '¿Qué puedo hacer? ¿Donar dinero?'. Y se me ocurrió que podíamos hacer algo más que eso y así es como surgió la idea de grabar una canción. Debía predicar con el ejemplo. En tantos años de profesión, nunca me había emocionado tanto. Ha sido una experiencia increíblemente emotiva y sincera", confesó a la versión digital del diario Mirror.

A lo largo de tres intensos días, más de cincuenta músicos del país -entre ellos Robbie Williams, Rita Ora y Craig David- fueron pasando por un estudio de grabación de la capital inglesa para entonar por separado los versos de la mítica canción 'Bridge Over Troubled Water' del dúo estadounidense Simon and Garfunkel, un clásico que fue elegido precisamente por el poderoso mensaje de solidaridad y unidad que se desprende de su letra.

"Cuando escuché el tema, supe que era extraordinario. Es muy personal y emotivo y significa algo. Es sincero y con él queremos recaudar dinero y mostrar nuestro apoyo", manifestó en la misma conversación.

Para el fundador de la discográfica Syco, el sencillo en cuestión refleja a la perfección el sentimiento de comunidad y unidad que se respira estos días tanto en Londres como en otra ciudades británicas, cuyos habitantes han sentido muy de cerca el dolor de todos los afectados por el incendio. Asimismo, Simon también ha aplaudido que figuras destacadas de la escena musical de otros países hayan querido aportar su granito de arena y contribuir a la causa.

"La palabra que me viene a la cabeza es comunidad. Ahora estoy en Liverpool y la gente está hablando sobre ello aquí también y por todo el país. Incluso Nile Rodgers, un legendario productor [estadounidense], se presentó aquí porque se había enterado de lo que había pasado, así que no es solo una cosa de Inglaterra o Londres. Es algo internacional y, como ya he dicho antes, una desgracia que se podría haber evitado", concluyó contundente, sumándose a las muchas voces que han criticado la falta de medidas de seguridad en el edificio, que contribuyó a la rápida propagación del fuego.