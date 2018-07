Slick Woods, la modelo de cabeza rapada y dientes separados, habla de su embarazo a los 21 años

La historia de Slick Woods, la última revolución de las pasarelas, parece sacada de una película y no hace más que seguir dando giros inesperados. En 2017 la vida de la joven cambió de la noche a la mañana cuando coincidió en una parada de autobús con el modelo Ash Stymest, más conocido fuera de la industria de la moda por ser el antiguo novio de Lily-Rose Depp.

En aquella época Slick, que pasó una infancia muy dura marcada por el encarcelamiento de su madre por asesinato, estaba viviendo en las calles de Los Ángeles tras abandonar el instituto con 17 años, pero su nuevo amigo le presentó a sus representantes y le consiguió un contrato con su agencia.

En cuestión de meses los grandes diseñadores cayeron rendidos ante su fuerte carácter y su inconfundible físico repleto de tatuajes, en el que destacan dos claras señas de identidad: su cabeza rapada y esa sonrisa marcada por la separación de sus dientes delanteros. Kanye West la incluyó en el catálogo de su colección 'Yeezy' y poco después la mismísima Rihanna se puso en contacto con ella para convertirla en la imagen de su colaboración con Puma y más tarde de la línea de maquillaje 'Fenty'.

En la actualidad compagina sus trabajos como modelo -ha desfilado para Marc Jacobs y Jeremy Scott y participa en la edición del calendario Pirelli de este año- con su estatus de icono en las redes sociales.Por esa misma razón el anuncio hace unas semanas de que estaba esperando su primer hijo a los 21 años pilló a muchos por sorpresa, debido a que un embarazo parecía lo último que podía depararle el futuro cercano en plena consagración profesional. En aquel momento Slick no quiso dar demasiada información acerca de la inesperada pero feliz noticia, más allá de para contestar a ciertos comentarios irrespetuosos que cuestionaban su futura maternidad en función de su supuesta orientación sexual.

"Qué triste que aún vivamos en un mundo en que la gente confunde la sexualidad con la reproducción", apuntaba.Ahora la modelo ha concedido una entrevista a la revista Elle en la que habla acerca de cómo no descubrió que estaba embarazada hasta el quinto mes de gestación y revela la identidad del padre del bebé que espera: su amigo y también maniquí Adonis Bosso.

"Me puse muy, muy, muy enferma mientras estaba en Londres, pero lo achaqué a tantos viajes y el médico me dio unas pastillas para el resfriado. Cuando llegué a París me dieron aún más medicación y ya en Los Ángeles probaron a hacerme un sonograma. Entonces vi la cara de mi bebé y escuché su corazón. Se me saltaron las lágrimas", recuerda Slick, a quien siendo aún muy joven le hicieron un diagnóstico equivocado de infertilidad.

Fiel a su carácter poco dado a plegarse a las convenciones sociales, Slick comenta con total franqueza que Adonis y ella viven en ciudades separadas -Los Ángeles y Nueva York, respectivamente- al mismo tiempo que evita definir la naturaleza de su vínculo sentimental y se declara abierta a la opción de mantener una relación con otra mujer en un futuro.

"Cuando eres una figura pública, en materia de sexualidad debes elegir un bando, blanco o negro. Pero yo prefiero el gris", matiza.Respecto a su debut en la maternidad, la estrella lo considera una oportunidad única de reescribir su biografía y superar sus propios traumas pasados."Con 14 o 15 años, jamás pensé que pudiera crear ningún tipo de vida", asegura. "Todas esas cosas que yo no tuve, todos esos besos y abrazos, puede corregirlo todo con mi hijo. Darle ese tipo de infancia me ayuda a sanar al mismo tiempo".